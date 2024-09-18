Şahbaz, AK Parti hükümetinin ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte belediyelerden sonra vatandaşların cebine göz diktiğini belirterek, bu durumu "zulüm" olarak nitelendirdi.

"Hazine Boş, Vatandaş Hedefte"

Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, SGK'nın yaklaşık 9,4 milyon kişiye işsizlik dönemlerine ait prim borcu bildirimleri göndermesi üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Şahbaz, işsiz kalan vatandaşların sosyal güvenceye sahip olmaları gerekirken, devletin onlara borç yükü bindirdiğini söyledi. "Hazine boşalınca ne yapacağını şaşıran AKP hükümeti, belediyelerden sonra şimdi de işsiz vatandaşları hedef alarak zulüm uyguluyor," ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.

"Sosyal Devlet Anlayışı Yıkıldı"

Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasına da değinen Şahbaz, işsiz vatandaşların sisteme zorunlu olarak dahil edilmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Bu uygulamanın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu belirten Şahbaz, vatandaşların sağlık hizmeti almasa bile prim ödemeye mecbur bırakılmasının adaletsiz olduğunu vurguladı. SGK’nın borçları ödemeyen vatandaşları e-haciz ile tehdit etmesi, Şahbaz’a göre sosyal devlet anlayışının yıkıldığının en net göstergesi.

"Vatandaş Borç Yükü Altında Eziliyor"

Şahbaz, vatandaşların bu borçlarla karşılaştığında büyük bir şok yaşadığını belirtti. Borçların üzerine eklenen faizler nedeniyle insanların daha da çıkmaza girdiğini ifade etti. Özellikle işsiz kaldığı dönemlerde sağlık hizmetinden faydalanmayan vatandaşların bile her ay borç biriktirdiğini söyleyerek, bu uygulamanın tamamen yanlış olduğunu dile getirdi. SGK’nın gelir testi yaparak muafiyet sağlama çabasının da sorunu çözmediğini ifade eden Şahbaz, "Zaten işsiz olan bir vatandaşa prim borcu yüklemek ne kadar mantıklı?" diye sordu.

"Yanlış Politikalardan Derhal Vazgeçilmeli"

Şahbaz, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: "AKP, bu yanlış politikalardan derhal dönmeli ve vatandaşın yakasından düşmelidir. Biz, CHP olarak, bu sömürü düzenine karşı duracak, hak temelli, ücretsiz ve erişilebilir bir sağlık sistemini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

CHP, AK Parti hükümetinin vatandaşlar üzerindeki ekonomik baskılarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, sosyal devlet ilkesini yeniden tesis etme hedefini vurguladı.

Kaynak : PHA