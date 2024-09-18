Bu önemli projeyle bölgedeki su kaynaklarının biyolojik çeşitliliği artırılarak sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması hedefleniyor.

"Balıklandırma Operasyonu"

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen yavru sazanlar, başta Atatürk Barajı olmak üzere, Çamgazi, Çat baraj gölleri ve Kınık, Hasancık, İncesu, Karahöyük, Gözebaşı, Çifthisar göletlerine bırakıldı. Bu tür projeler, hem doğal ekosistemlerin korunması hem de balıkçılık sektörüne destek amacıyla düzenleniyor.

"Sürdürülebilir Balıkçılık Hedefi"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın balıklandırma projeleri ile doğal stokların desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yerel su kaynaklarına bırakılan balıklar, ekosistem dengesini koruyarak bölgedeki balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayacak.

Kaynak : PHA