Milliyet yazarı Zafer Şahin’in bu yöndeki iddiaları, politika gündeminde geniş yankı uyandırdı. Şahin, Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül Tüzük Kurultayı’nda yaptığı konuşmanın ardından partiden kopma sinyalleri verdiğini öne sürdü.

Yavaş’tan Net Yanıt: “İftira, Tezgah!”

Mansur Yavaş, Şahin’in bu iddialarına sert bir şekilde yanıt vererek, bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Yavaş, “İftira, tezgah. Yalanların yalan olduğunu ispatla uğraşacak vaktim yok” ifadelerini kullandı. Bu açıklamasını, Ekol TV Haber Müdürü Eray Görgülü’nün sorularına verdiği yanıtla yaptı.

Şahin’in iddialarını dayandırdığı Yavaş’ın kurultay konuşmasındaki “1 saat önce telefonla bildirildim. Buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!” sözleri ise veda mesajı olarak değerlendirilmişti. Ancak Yavaş, bu değerlendirmeleri kesin bir dille reddetti.

Kaynak : PHA