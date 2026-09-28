Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Toplantıda ele alınan gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle ekonomik manipülasyonlar ve yolsuzluklara karşı sert uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın.'

Erdoğan'ın sözleri, hem ekonomik düzenin korunması hem de kamu kaynaklarının güvence altına alınması açısından güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE