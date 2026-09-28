Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Radyasyon Onkolojisi Ünitesi hasta kabulüne başladı. Bu gelişmeyle birlikte kanser hastaları, radyoterapi tedavisi için artık başka şehirlere gitmek zorunda kalmadan, kendi şehirlerinde ve ailelerinin yanında daha erişilebilir ve konforlu bir şekilde tedavi görebilecek.

Doç. Dr. Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman'ımızda sağlık alanında bir ilk daha! Hemşehrilerimizin yaşamına doğrudan dokunan bu önemli sağlık hizmetinin kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığımıza, hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.'

Kurt, yeni açılan ünitenin yalnızca bir tedavi merkezi olmadığını, aynı zamanda Adıyaman'ın sağlık altyapısına önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Hastaların yol yükünün ortadan kaldıracak gelişme olduğunu belirten Kurt, 'Kanser tedavisinde radyoterapi, hastaların yaşam süresini ve kalitesini doğrudan etkileyen kritik bir yöntemdir. Bu hizmetin Adıyaman'da verilmesi, hem hastalarımızın yol yükünü ortadan kaldıracak hem de tedavi sürecinde aile desteğini güçlendirecektir' dedi.

Yerinde Tedavi ve Konfor

Kurt, özellikle ileri yaş grupları ve uzun süreli tedavi gören hastalar için şehir dışına gitmenin büyük bir zorluk olduğunu belirterek, 'Artık hemşehrilerimiz kendi şehirlerinde, ailelerinin yanında tedavi olabilecek. Bu, hem psikolojik hem de sosyal açıdan büyük bir kazanımdır' ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Vizyon

Sağlık Bakanlığı'nın desteğine dikkat çeken Kurt, 'Bu hizmetin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Bizim vizyonumuz, Adıyaman'ın sağlık alanında bölgesel bir merkez haline gelmesidir. Yeni yatırımlar ve hizmetlerle bu hedefe adım adım ilerliyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE