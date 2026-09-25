Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen 28. Besni Eğitim Bayramı programında BEGEM Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran ve davetliler katıldı.
'İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN'
Besni Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, merkezin ilçenin hizmetine sunulduğu belirtilerek, 'İlçemizin hizmetine açılan merkezimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı