Emine Köseler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu onurlu görevin şahsıma tevdi edilmesine ilişkin iradenin oluşmasında emeği ve katkısı bulunan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU olmak üzere tüm Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimize, Adıyaman İl Örgütümüze, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gölbaşıda ki mücadelesine yıllardır omuz veren; partimizin bayrağını her koşulda taşıyan emektar ve cefakar üyelerimize, yol arkadaşlarımıza ve Gölbaşı halkımıza en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bu görev, şahsıma verilmiş bir makamdan çok, hep birlikte omuzlayacağımız büyük bir sorumluluk ve mücadele görevidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü değerleri ve ilkelerimizin anlayışı doğrultusunda; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her yurttaşımızı kucaklayarak Gölbaşının geleceği için çalışacağız.

El ele, omuz omuza ve hep birlikte; partimizin başarısı, Gölbaşımızın geleceği ve halkımızın umudu için mücadele edeceğiz.

Bu kutlu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için yönetim kurulunda ki yol arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyor; desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen herkese şahsım ve partim adına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılarımla" dedi.

Haber: Emin Tezerdi

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