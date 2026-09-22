ASLANCAN: 'ALLAH UTANDIRMASIN'

Yeni dönem görev dağılımına ilişkin açıklama yapan MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan, 'Görev alan yol ve dava arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Allah utandırmasın, yapacağımız çalışmaları memleketimize ve partimize hayırlara vesile kılsın' ifadelerini kullandı.

Yeni yapılanmada teşkilat, seçim işleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve iş dünyası, medya, köy ve mahalle teşkilatları ile sosyal faaliyetlere ilişkin görev alanları belirlendi.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı bünyesinde kısa süre önce oluşturulan Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Pelin Sarıkaya getirilmişti.

MHP ADIYAMAN MERKEZ İLÇE DİVAN KURULU

Açıklanan görev dağılımına göre yeni Divan Kurulu şu isimlerden oluştu:

Av. Selçuk Aslancan - Merkez İlçe Başkanı

Pelin Sarıkaya - MHP Adıyaman Merkez İlçe KAÇEP Başkanı

Mustafa Tekeş - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mehmet Fatih Öksüz - İlçe Sekreteri

İsmail Başkara - İlçe Muhasibi

Mustafa Sever - Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Abdurrahman Sakin - Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mehmet Memi - STK ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mehmet Sait Fırat - İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Abdullah Turgut - Esnaf ve İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Burak Gürsoy - Ar-Ge, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Yılmaz Kuzu - Köy ve Köy Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Aydın Eskici - Köy ve Köy Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ramazan Kaya - Mahalle ve Mahalle Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

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Ahmet Eren - Mahalle ve Mahalle Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

İdris Aslan - Sosyal Faaliyet ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mustafa Bağcı - Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Aslancan başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimlerin önemli bir bölümü ağustos ayındaki kongrede seçilen yönetim listesinde de bulunuyordu.

Kaynak : PERRE

Kaynak: Perre Haber Ajansı