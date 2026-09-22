ASLANCAN: 'ALLAH UTANDIRMASIN'
Yeni dönem görev dağılımına ilişkin açıklama yapan MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan, 'Görev alan yol ve dava arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Allah utandırmasın, yapacağımız çalışmaları memleketimize ve partimize hayırlara vesile kılsın' ifadelerini kullandı.
Yeni yapılanmada teşkilat, seçim işleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve iş dünyası, medya, köy ve mahalle teşkilatları ile sosyal faaliyetlere ilişkin görev alanları belirlendi.
MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı bünyesinde kısa süre önce oluşturulan Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Pelin Sarıkaya getirilmişti.
MHP ADIYAMAN MERKEZ İLÇE DİVAN KURULU
Açıklanan görev dağılımına göre yeni Divan Kurulu şu isimlerden oluştu:
Av. Selçuk Aslancan - Merkez İlçe Başkanı
Pelin Sarıkaya - MHP Adıyaman Merkez İlçe KAÇEP Başkanı
Mustafa Tekeş - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Fatih Öksüz - İlçe Sekreteri
İsmail Başkara - İlçe Muhasibi
Mustafa Sever - Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Abdurrahman Sakin - Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Memi - STK ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Sait Fırat - İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Abdullah Turgut - Esnaf ve İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Burak Gürsoy - Ar-Ge, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Yılmaz Kuzu - Köy ve Köy Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Aydın Eskici - Köy ve Köy Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ramazan Kaya - Mahalle ve Mahalle Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ahmet Eren - Mahalle ve Mahalle Teşkilatlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
İdris Aslan - Sosyal Faaliyet ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mustafa Bağcı - Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Aslancan başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimlerin önemli bir bölümü ağustos ayındaki kongrede seçilen yönetim listesinde de bulunuyordu.
Kaynak : PERRE