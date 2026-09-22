Bilgiç, gelişmeyi sosyal medya hesabından, 'YENİ PARTİ Adıyaman İl Örgütümüzü kurduk. İlimize, ülkemize, bizlere hayırlı olsun' ifadeleriyle duyurdu.

BİLGİÇ'E İL ÖRGÜTÜNÜ KURMA YETKİSİ VERİLDİ

YENİ Parti Genel Merkezi tarafından 22 Eylül 2026 tarih ve 2026/1075 sayılı yazıyla Av. Ali Murat Bilgiç, Adıyaman İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Genel Sekreter Yunus Emre imzasını taşıyan görevlendirme yazısında Bilgiç'e; Adıyaman'daki parti örgütlenme çalışmalarını yürütmek, il örgütünün kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek, ilçe örgütlerinin kuruluş çalışmalarını koordine etmek, üyelik çalışmalarını yürütmek ve kuruluş sürecinde partiyi temsil etmek üzere yetki verildi.

Yazıda ayrıca Genel Merkez tarafından görevlendirilen Adıyaman İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kuruluna ilişkin asil ve yedek üye listelerinin görevlendirmenin ayrılmaz parçası olduğu belirtildi.

'ZOR OLANI HEP BİRLİKTE ÇALIŞARAK KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Ali Murat Bilgiç, Kurucu İl Başkanlığı görevinin kendisine verilmesinin ardından yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Genel Merkez yöneticilerimizin takdiri, Adıyamanlı hemşehrilerimin desteği ile YENİ PARTİ Kurucu İl Başkanlığına atandım. Zor olanı hep birlikte çok çalışarak kolaylaştıracağız. Emeklinin, çiftçinin, gencin, işçinin, işsizin umudu olan YENİ PARTİ'yi Adıyaman'da da Türkiye'de olduğu gibi birinci parti yapacağız. Hepimize hayırlı olsun. Allah yardımcımız olsun.'

28 KİŞİLİK KURUCU YÖNETİM AÇIKLANDI

Av. Ali Murat Bilgiç başkanlığındaki YENİ Parti Adıyaman İl Yönetim Kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı:

Melih Efe Dölek, Büşra Nur Ölçer Çoban, Hüseyin Sivri, Ali Umut Karakaş, Ahmet Deniz, Abdurrahman Çelik, Murat Çifçi, Arife Günol Yıldırım, Haydar Bayır, Mahir Elik, Murat Çeliker, Semra Kızılır, Mehmet Çalış, Zeynal Karataş, Nusret Çınar, Ahmet Gürböz, Ali Ekber Tanrıverdi, Kazım Aslan, Kemal Doğan, Abdurrahman Özkan, Gaffari Tekdemir, Hasan Ulusoy, Abdurrahman Ketenci, Doğan Kuşakkaya, Sahan Bozkurt, Fatih Akgün, Basri Güzel ve Mehmet Nuri İlhan.

Yönetim kurulunun açıklanmasıyla birlikte YENİ Parti'nin Adıyaman'daki il teşkilatlanma süreci de resmen başlamış oldu.

Kaynak : PERRE