AÇILIŞ SAAT 13.00'TE

Parti teşkilatının duyurusuna göre açılış programı, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te Asfalt Mahallesi Yavuzlar Caddesi No: 6 adresinde gerçekleştirilecek.

Kurucu İlçe Başkanı Özkan Kılınç, Gölbaşı halkını ve partiye destek veren vatandaşları açılış törenine davet etti.

GÖLBAŞI TEŞKİLATI TEMMUZ AYINDA YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Gölbaşı'ndaki yeni yapılanma, ilçede yaz aylarında yaşanan siyasi değişimin ardından gerçekleşiyor. Özkan Kılınç ve beraberindeki Gölbaşı ilçe yönetimi, temmuz ayında CHP'den ayrılarak siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdürme kararı alan Adıyaman'daki ilçe örgütleri arasında yer almıştı. Bu geçiş, farklı basın kuruluşlarınca da kamuoyuna duyurulmuştu.

Veli Ağbaba da YENİ Parti'nin Malatya'daki teşkilatlanma çalışmalarında daha önce Hekimhan ve Arguvan ilçe başkanlıklarının açılışlarına katılmıştı.

KILINÇ'TAN AÇILIŞA DAVET

Yeni ilçe binasının hizmete girmesiyle birlikte YENİ Parti'nin Gölbaşı'ndaki teşkilat çalışmalarının bu merkezden yürütülmesi planlanıyor. Özkan Kılınç, açılış öncesinde yaptığı davetle vatandaşları programa katılmaya çağırdı.

Kaynak : PERRE