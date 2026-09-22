'BADEMİN KADERİ NARIN KADERİNE BENZEMEYE BAŞLADI'

Karadeniz fındığı ve Gaziantep fıstığının sahip olduğu pazar, fiyat ve destek mekanizmalarına dikkat çeken Yetiş, Adıyaman bademinin aynı ölçüde desteklenmediğini savundu.

Hasadın başladığını ve sezonun sonuna yaklaşıldığını belirten Yetiş, üreticinin halen fiyat beklentisi içinde olduğunu ifade ederek, bazı üreticilerin yeterli pazar ve destek bulamadıkları gerekçesiyle badem ağaçlarını sökmeye başladığını ileri sürdü.

Yetiş, 'Bademin kaderi narın kaderine benzemeye başladı. Maalesef piyasada yeterince yer bulamayışı ve devletten yeterli desteği alamadığı gerekçesiyle geçen yıldan bu yana bademlerin de sökülmeye başlandığını görüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

'ÇİFTÇİ HANGİ ÜRÜNÜ EKSE YETERLİ DESTEĞİ BULAMIYOR'

Adıyaman'daki tarımsal üretimin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını söyleyen Yetiş, mazot ve diğer üretim giderlerindeki artışın çiftçinin maliyetlerini yükselttiğini savundu.

Yetiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Çiftçimiz binbir zahmetle neye yatırım yapıyorsa adeta elinde kalıyor. Tahıl ekse masrafını çıkaramıyor, mazot ve diğer girdi masrafları almış başını gidiyor. Bahçecilik yapmaya çalışıyor, kimse elinden tutmuyor; hangi ürünü ekerse yeterli desteği bulamıyor.'

'ADIYAMAN BADEMİ İÇİN ALIM DESTEĞİ SAĞLANMALI'

Adıyaman bademinin kalite açısından önemli bir marka değerine ulaştığını belirten Yetiş, fiyat belirlenirken üreticinin gübre, ilaç, mazot, işçilik ve diğer girdi maliyetlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yetiş, 'Kalite açısından marka haline gelen Adıyaman bademi için acilen fiyatlar tüm girdi masrafları göz önünde bulundurularak açıklanmalı ve alım desteği devlet eliyle sağlanmalıdır' dedi.

İTHAL BADEME GÜMRÜK VERGİSİ ÇAĞRISI

Yetiş, ithal bademin iç piyasada yerli üretici üzerindeki baskısının azaltılması gerektiğini savunarak, ithal bademe uygulanan gümrük vergisinin artırılmasını ve yerli bademin iç piyasada daha fazla tercih edilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını istedi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de Ekim 2025'te üreticiler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 'Adıyaman'da Badem Yetiştiriciliği ve Geleceği' başlıklı bir toplantı düzenlemiş, kentte badem üretiminde yaşanan sorunlar ile sektörün geleceğini gündeme almıştı. Nisan 2026'da ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kahta'daki badem bahçelerinde saha incelemeleri yaparak üreticilere teknik destek çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak : PERRE