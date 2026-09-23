Yaklaşık 150 muhtarın katıldığı buluşmada MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin partisinin yaklaşımını anlatırken, muhtarların mahalle ve köylerde yaşanan sorunlara ilişkin talep ve önerilerini de dinledi. MHP'nin resmî kayıtlarında Ali Önat, Adıyaman İl Başkanı olarak yer alıyor.

Çınar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya MHP Adıyaman İl Başkanlığı yöneticileri ve teşkilat mensuplarının yanı sıra merkez mahalleleri ile köylerden çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda yerel sorunların ilgili kurumlara aktarılması, muhtarların sahada karşılaştığı güçlükler ve vatandaşlardan gelen talepler ele alınırken, programın siyasi gündemini 'Terörsüz Türkiye' süreci oluşturdu.

ÖNAT: 'MUHTARLAR DEVLETLE MİLLET ARASINDA CANLI BİR KÖPRÜDÜR'

Toplantıda konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, muhtarların yerel yönetim ve kamu hizmetlerinin vatandaşla buluşmasındaki rolüne dikkat çekti. Muhtarların herhangi bir siyasi parti listesiyle değil, doğrudan vatandaşın oyuyla seçildiğini vurgulayan Önat, muhtarlığı 'millet iradesinin en duru, en katıksız tecellilerinden biri' olarak nitelendirdi.

Önat, 'Sizler vatandaşın dert ortağı, komşunun en yakın yardımcısı, garip gurebanın kimsesi ve sokağımızın güvenli limanısınız. Arkanızda hiçbir siyasi parti olmadan, sadece kendi adınızla, namınızla ve mahallelinin doğrudan güveniyle bu makama geliyorsunuz' dedi.

Mahalle ve köylerde vatandaşın karşılaştığı sorunlarda ilk başvuru noktalarından birinin muhtarlar olduğunu belirten Önat, altyapı sorunlarından sosyal yardımlara, cenaze ve düğünlerden komşular arasındaki anlaşmazlıklara kadar çok geniş bir alanda muhtarların sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Önat, 'Vatandaşın derdini devlete, belediyeye, mülki amirlere taşıyan en gür ses sizsiniz. Sizler devletle millet arasında kurulmuş canlı bir köprüsünüz' ifadelerini kullandı.

'AFETLERDE MAHALLENİN KOORDİNASYON MERKEZİ MUHTARLARDIR'

6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Adıyaman'da muhtarların afet dönemlerindeki rolüne de değinen Önat, kriz zamanlarında mahalle ve köylerde kimin hangi yardıma ihtiyaç duyduğunu en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu söyledi.

Önat, 'Zor günlerde, afetlerde, salgınlarda mahallemizin tek koordinasyon merkezi yine siz oluyorsunuz. Kimin aşa, kimin ilaca, kimin bir kap sıcak çorbaya ihtiyacı olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Devletin şefkatli elini mahalleliye uzatan gizli kahramanlar sizlersiniz' diye konuştu.

Muhtarların mesai kavramı olmaksızın görev yaptığını ifade eden Önat, 'Sabahın ilk ışıklarıyla kapısını açan, gece bir vatandaşın derdi olduğunda uykusunu bölen, saat mesai gözetmeden çalışan siz değerli muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlere sahip çıkmak; mahallemize, köyümüze, geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkmaktır' dedi.

ÖNAT, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİ ANLATTI

Konuşmasının ikinci bölümünde MHP'nin siyasi yaklaşımı ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Önat, partisinin temel önceliğinin Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması olduğunu söyledi.

'Terörsüz Türkiye' başlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son iki yıldaki siyasi söyleminin önemli unsurlarından biri olurken, 2026 yılı Millî Güvenlik Kurulu bildirilerinde de 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği açıklandı. 18 Haziran 2026 tarihli MGK bildirisinde, bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı ve terörün yükünden kurtulmaya yönelik iradenin teyit edildiği belirtildi.

Önat, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Bizim en temel ve vazgeçilmez hedefimiz Terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye; anaların gözyaşının dindiği, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde 86 milyon vatandaşımızın kardeşçe ve güven içinde yaşadığı bir Türkiye demektir' ifadelerini kullandı.

Önat, sürecin yalnızca güvenlik başlığı altında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak toplumsal birlik ve kardeşliğe vurgu yaptı. 'Sokaklarında huzurun hüküm sürdüğü, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karış toprağında kardeşliğin pekiştiği bir geleceğe doğru kararlılıkla yürüyoruz' diyen Önat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ortaya konulan siyasi yaklaşımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

'AYRIŞMAYACAĞIZ, BÖLÜNMEYECEĞİZ'

Önat, Türkiye'nin terörden arındırılmasının toplumsal birlik açısından önem taşıdığını belirterek, 'Hepimize düşen görev; Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği Terörsüz Türkiye yolunda devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde durmaksızın çalışmaktır. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2026 yılı boyunca yaptığı açıklamalarda 'Terörsüz Türkiye' hedefini partisinin temel siyasi başlıklarından biri olarak sürdürdü. MHP'nin 2026 konuşma ve açıklama arşivinde bu başlık altında çok sayıda açıklama yer alırken, parti yönetimi süreci millî birlik ve toplumsal bütünleşme perspektifiyle tanımlıyor.

HACIBEKTAŞ'TAKİ CEMEVİ KÜLLİYESİNİ HATIRLATTI

Önat, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alevi-Sünni ilişkileri ve toplumsal birlik konusunda attığı adımlara da değindi. Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük şahsi arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini hatırlatan Önat, burada inşa edilen cemevi külliyesinin toplumsal kucaklaşma açısından sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Bahçeli, söz konusu arsayı 2022 yılında Horasan Erenleri Federasyonu'na bedelsiz olarak bağışladığını kamuoyuna açıklamıştı. MHP'nin resmî açıklamasına göre yaklaşık 5 bin 789 metrekarelik alanda daha sonra Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi Külliyesi inşa edildi.

Önat, bu adımı Alevi-Sünni kardeşliğinin güçlendirilmesi yönünde bir girişim olarak değerlendirdi.

MUHTARLAR SORUN VE TALEPLERİNİ AKTARDI

Programın konuşma bölümünün ardından muhtarlarla istişare gerçekleştirildi. Mahalle ve köylerde yaşanan sorunlar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların kamu kurumlarından beklentileri MHP İl Başkanı Ali Önat ve teşkilat yöneticilerine aktarıldı.

MHP Adıyaman teşkilatı daha önce de ilçelerde muhtarlarla benzer toplantılar gerçekleştirmişti. Temmuz ayında Kâhta'da düzenlenen buluşmada mahalle muhtarları özellikle elektrik, internet, yol ve su altyapısına ilişkin sorunları parti yöneticilerine aktarmıştı.

Önat, Adıyaman'ın mahalle ve köylerinden gelen taleplerin takipçisi olacaklarını belirterek muhtarlarla iletişim ve istişarenin sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE