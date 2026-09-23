Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ali Murat Bilgiç, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Gölbaşı ve Besni ilçe başkanları, belediye başkanları, muhtarlar, parti yöneticileri ve vatandaşların katıldığı programda Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı’nın YENİ Parti’ye katılımları da rozet töreniyle gerçekleştirildi.

Açılış, YENİ Parti'nin Adıyaman'daki örgütlenme sürecinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Parti Genel Merkezi tarafından Av. Ali Murat Bilgiç'in Adıyaman Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından 28 kişilik il yönetimi oluşturulmuş, ilçe teşkilatlarının kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ali Murat Bilgiç ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuştu. Program, ilçe başkanlığı binasının açılışı, belediye başkanlarına rozet takılması ve yeni üye kayıtlarıyla devam etti.

KILINÇ: 'BU YÜRÜYÜŞ EMEKLİLERİN, MEMURLARIN VE ÇİFTÇİLERİN YÜRÜYÜŞÜDÜR'

YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç, konuşmasında ekonomik sorunlara ağırlık verdi. Emeklilerin gelir düzeyinden memurların geçim koşullarına, çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerinden ürün fiyatlarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kılınç, partisinin ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerin taleplerini siyasetin merkezine taşımayı hedeflediğini söyledi.

Kılınç, 'Bu yürüyüş 23 bin 500 TL emekli maaşıyla ay başını getirmek zorunda kalan emeklilerimizin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan memurlarımızın yürüyüşüdür' dedi. Tarım sektöründeki maliyet artışlarına da değinen Kılınç, çiftçilerin mazot ve gübre fiyatları karşısında üretim yapmakta zorlandığını savundu.

YILDIRIM: 'BU ALANI ADETA MİTİNG ALANINA ÇEVİRDİNİZ'

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise konuşmasına programa katılanlara teşekkür ederek başladı. Veli Ağbaba'nın geçmiş yıllarda da Adıyaman ve Gölbaşı ile yakından ilgilendiğini ifade eden Yıldırım, açılıştaki katılıma dikkat çekerek, 'Bu alanı adeta miting alanına çevirdiniz' dedi.

Yıldırım, YENİ Parti'nin kuruluşunu siyasi bir ihtiyaç ve demokrasi mücadelesinin devamı olarak değerlendirdi. Parti teşkilatının oluşturulmasında emeği geçen İl Başkanı Ali Murat Bilgiç, İlçe Başkanı Özkan Kılınç, kadın ve gençlik örgütleri ile parti yöneticilerine teşekkür eden Yıldırım, bundan sonraki süreçte YENİ Parti çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

BİLGİÇ'TEN HUKUK, DEMOKRASİ VE EKONOMİ VURGUSU

YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ali Murat Bilgiç de konuşmasında Türkiye'deki siyasi gelişmeler, ekonomi, hukuk ve yargı başlıkları üzerinde durdu. Bilgiç, partisinin kuruluş sürecinin mevcut siyasi koşulların sonucu olduğunu savunarak, YENİ Parti'nin Adıyaman'da örgütlenmesini hızlandıracağını söyledi.

Hukukçu kimliği üzerinden yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Bilgiç, siyasi tutukluluk tartışmaları ve yargının siyasetteki rolüne ilişkin eleştirilerde bulundu. Önümüzdeki seçim sürecine kadar parti teşkilatlarının yoğun biçimde çalışması gerektiğini belirten Bilgiç, YENİ Parti'nin iktidar hedefiyle hareket edeceğini söyledi.

Bilgiç'in Adıyaman Kurucu İl Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yaptığı önceki açıklamalarda da teşkilatlanma, üyelik ve ilçe örgütlerinin kurulması çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirttiği kamuoyuna yansımıştı.

AĞBABA: 'ADIYAMAN'IN DERDİ BENİM DERDİM'

Programın son konuşmasını yapan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman ile uzun yıllara dayanan siyasi ve sosyal bağları bulunduğunu belirterek, 'Tabii ki Adıyaman milletvekiliyim. Tabii ki Adıyaman'ın derdi benim derdim' ifadelerini kullandı. Gölbaşı açılışının partinin Adıyaman'daki ilk ilçe binası açılışı olduğunu belirten Ağbaba, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ağbaba, konuşmasının önemli bölümünü YENİ Parti'nin kuruluş sürecine ayırdı. Partinin yalnızca belirli bir siyasi veya toplumsal kesime hitap etmeyeceğini söyleyen Ağbaba, farklı siyasi geleneklerden gelen vatandaşların parti çatısı altında yer alabileceğini dile getirdi.

Ağbaba, 'Geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar; muhafazakâr olur, liberal olur, solcu olur, milliyetçi olur. Bu kapı sonuna kadar onlara açıktır' dedi. Partide herkesin eşit olduğunu ifade eden Ağbaba, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk konusunda iki temel kırmızı çizgilerinin bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında emekliler, asgari ücretliler, genç işsizliği, çiftçilerin sorunları ve 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede devam eden ekonomik ve sosyal sıkıntılara da değinen Ağbaba, özellikle depremden etkilenen vatandaşların yaşadığı barınma ve ekonomik problemlerin tamamen ortadan kalkmadığını savundu.

AĞBABA: 'YENİ PARTİ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ'

Veli Ağbaba, partisinin mevcut siyasi konumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından ana muhalefet konumunda başladığını belirten Ağbaba, kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunarak partisinin Türkiye genelinde birinci sırada olduğunu söyledi. Bu ifadeler Ağbaba'nın konuşmasındaki siyasi değerlendirme ve parti hedefleri kapsamında yer aldı.

Ağbaba, rozet töreninde de aynı değerlendirmeyi yineleyerek, 'Partimiz şu anda Türkiye'nin birinci partisi, Adıyaman'ın birinci partisi. Yolumuz açık olsun' dedi.

İSKENDER YILDIRIM VE NECDET ARICI YENİ PARTİ'YE KATILDI

Kürsü konuşmalarının ardından Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, YENİ Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan, parti yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla Gölbaşı İlçe Başkanlığı binasının açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından gerçekleştirilen rozet töreninde Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a parti rozetini Veli Ağbaba taktı. Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı'nın rozetini ise YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ali Murat Bilgiç taktı.

Ağbaba, törende iki belediye başkanının katılımının YENİ Parti'nin Adıyaman'daki büyüme sürecine katkı sağlayacağını belirterek, 'Bugün ayrı bir mutluluğu yaşıyoruz. Gölbaşı'mızın ikinci dönem belediye başkanlığını yapan sevgili kardeşim İskender Yıldırım'a ve Şambayat'ta uzun süreden beri belediye başkanlığı yapan Necdet Arıcı'ya rozetlerini takacağız. Bundan sonra Adıyaman'da büyümeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'YENİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN KATILIMINI DA BEKLİYORUZ'

Ağbaba, YENİ Parti'ye yeni belediye başkanlarının katılımını beklediklerini belirterek Adıyaman genelinde çağrıda bulundu. Daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmuş ya da siyasete hiç katılmamış vatandaşların da YENİ Parti'ye katılabileceğini söyleyen Ağbaba, teşkilatlanmanın il genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a parti rozetini takan Ağbaba, 'Hem Gölbaşı'na hem Türkiye'mize hayırlı olsun' diyerek, 'Tarihin doğru yerinde duran arkadaşlarıma, tüm arkadaşlarıma selam olsun' ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'nin Adıyaman'daki teşkilatlanması son haftalarda hız kazanırken, Av. Ali Murat Bilgiç'in kurucu il başkanlığına getirilmesinin ardından il yönetim kurulunun da 22 Eylül'de oluşturulduğu açıklanmıştı. Gölbaşı İlçe Başkanlığının açılması, il yönetiminin oluşturulmasının hemen ardından ilçelerdeki örgütlenme çalışmalarının ilk somut adımlarından biri oldu.

YENİ ÜYE KAYITLARI YAPILDI, ESNAF ZİYARET EDİLDİ

İlçe başkanlığı binasının açılışının ardından partiye katılmak isteyen vatandaşların üyelik işlemleri gerçekleştirildi. Belediye başkanlarına rozet takılmasının ardından Veli Ağbaba, Ali Murat Bilgiç, belediye başkanları ve beraberlerindeki parti yöneticileri Gölbaşı esnafını ziyaret etti.

Heyet, esnafla görüşerek talep ve sorunları dinlerken, vatandaşları YENİ Parti'ye katılmaya ve parti çalışmalarına destek vermeye davet etti.

YENİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı açılışı, iki belediye başkanının partiye katılımı, yeni üye kayıtları ve esnaf ziyaretiyle tamamlandı.

Kaynak : PERRE