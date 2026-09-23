Hastane yönetimi, cihazın özellikle ortopedi, beyin cerrahisi ve üroloji alanındaki operasyonlarda kullanılacağını bildirdi.

Kahta Devlet Hastanesi, teknik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında C kollu skopi cihazını bünyesine kattı. Ameliyathanelerde kullanılan sistem, operasyon sırasında görüntü alınmasına imkân sağlayarak cerrahların işlem alanını anlık olarak takip etmesine yardımcı oluyor.

AKEL: 'TEKNİK DONANIMIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yeni cihazla ilgili açıklama yapan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastanenin tıbbi cihaz kapasitesini geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Akel, 'Hastanemize C kollu skopi cihazı alındı. İlçemize ve hastanemize hayırlı olsun. Hastalarımıza daha kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunmak adına teknik donanımımızı artırmaya devam edeceğiz' dedi.

ORTOPEDİ, BEYİN CERRAHİSİ VE ÜROLOJİDE KULLANILACAK

Akel, yeni görüntüleme sisteminin özellikle cerrahi operasyonlarda önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Hizmete giren görüntüleme cihazı sayesinde özellikle ortopedi, beyin cerrahisi ve üroloji gibi alanlardaki ameliyatların daha güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

C kollu skopi cihazı, ameliyat sırasında görüntüleme sağlayarak cerrahi müdahalelerin daha kontrollü yürütülmesine yardımcı oluyor. Sistem özellikle kemik, eklem ve omurga cerrahisi ile bazı ürolojik işlemlerde kullanılıyor.

AKEL'DEN İSHAK ŞAN'A TEŞEKKÜR

Başhekim Akel, cihazın hastaneye kazandırılmasına verilen destek nedeniyle AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ederek, 'Bu ve benzeri önemli sağlık hizmetlerinin hastanemize ve ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ediyoruz' dedi.

Hastane yönetimi, yeni cihazla birlikte bazı cerrahi işlemlerin daha etkin şekilde yürütülmesinin ve hastaların ileri görüntüleme ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak : PERRE