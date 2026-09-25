TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, implant tedavisi yaptıran vatandaşlara, ağızlarına uygulanan implantın marka, model, üretici ve kayıt bilgilerini mutlaka öğrenmeleri çağrısında bulundu. Hasta Hakları Derneği Genel Başkanlığı tarafından hazırlanan açıklamaya dikkat çeken Babar, implant tedavisinin yalnızca işlemin gerçekleştirildiği günle sınırlı olmadığını, implantların yıllarca ağızda kalabildiğini ve ilerleyen dönemlerde bakım, kontrol, protez değişikliği ya da farklı tedavi ihtiyaçları nedeniyle yeniden hekime başvurulabileceğini belirtti.

Bu süreçte hastanın elinde implantın kimliğini gösteren belgelerin bulunmasının önem taşıdığı ifade edildi. Vatandaşların implant tedavisi sırasında hekimlerinden kullanılan implantın marka ve modelini, üretici ve varsa ithalatçı bilgisini, menşe ülkesini, barkod, UDI veya LOT-seri numarasını ve implantın uygulandığı tarihi talep etmesi istendi.

İmplantın Kimliği Kayıt Altına Alınmalı

Açıklamada, implantla birlikte kullanılan abutment ve diğer parçaların marka ve modellerinin de öğrenilmesi gerektiği belirtildi. Hastaların tedaviye ilişkin fatura ve kayıtlarını, varsa garanti belgesini ve garanti şartlarını da teslim almaları gerektiği kaydedildi.

Bu belgelerin yalnızca mevcut tedavi açısından değil, ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyulabilecek işlemler bakımından da önemli olduğu ifade edildi. Hastaların tedavi sonrasında kendilerine verilen belgeleri saklamaları, mümkünse dijital ortamda da muhafaza etmeleri önerildi.

ÜTS Ve Karekod Kontrolü

Tıbbi cihazların izlenebilirliği açısından Ürün Takip Sistemi’nin (ÜTS) önemli bir mekanizma olduğu belirtilen açıklamada, hastaların kendilerine uygulanan ürünün kayıt ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesini talep edebileceği aktarıldı.

Karekod bulunmasının tek başına ürünün kaliteli veya sorunsuz olduğu anlamına gelmediği de belirtildi. Karekod ve barkodun ürünün kimliği ile kayıt bilgilerinin kontrol edilmesine yardımcı olduğu, bunun yanında marka, model, üretici ve diğer ürün bilgilerinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İmplant Markasından Çok Kullanılan Ürün Önemli

Türkiye’de kaç implant markası bulunduğuna ilişkin tek ve değişmez bir sayı vermenin doğru olmayacağı belirtilirken, piyasada çok sayıda yerli ve yabancı implant sistemi ile farklı modellerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada vatandaşların “Türkiye’de kaç marka var?” sorusundan ziyade, “Bana hangi implant takıldı ve bunu belgeleyen kayıt nerede?” sorusuna odaklanması gerektiği belirtildi.

İmplant tedavisinden yıllar sonra başka bir diş hekimine başvurulması halinde, mevcut implant sisteminin tanınması ve uygun tedavinin planlanabilmesi açısından marka, model ve kullanılan parçalara ilişkin bilgilerin önem taşıyabileceği kaydedildi.

Hastalara Belge Ve Kayıt Çağrısı

Açıklamada vatandaşlara implant yaptırırken yalnızca fiyatın sorulmaması gerektiği belirtilerek marka, model, üretici, menşe, ÜTS kaydı ve barkod, UDI veya LOT-seri numarasının öğrenilmesi çağrısında bulunuldu.

Kullanılan diğer parçaların bilgilerinin alınması, faturaların ve tedavi kayıtlarının saklanması, varsa garanti belgesinin teslim alınması istendi.

Hasta Hakları Derneği Genel Başkanlığı adına yapılan açıklamada, vatandaşların kendilerine uygulanan tıbbi ürünler hakkında bilgi ve belgeleri talep etmeleri gerektiği belirtilerek, sağlıkta kayıt ve izlenebilirliğin gelecekteki tedavi sürecinin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.