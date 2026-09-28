Doğa ve manzara fotoğrafçılığı kapsamında Adıyaman'ın tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini sık sık ziyaret eden Ferit Gölgül, gezileri sırasında karşılaştığı farklılıkları ve olası riskleri kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

Pirin'de bulunan tarihi Roma Çeşmesi'nde inceleme yapan Gölgül, çeşmeden akan suyun sıcaklık, TDS ve iletkenlik değerlerini taşınabilir cihazla ölçtü.

BİNLERCE YILLIK ROMA ÇEŞMESİNDE ÖLÇÜM YAPTI

Roma Çeşmesi'nin binlerce yıldır akan bir su kaynağı olduğunu belirten Gölgül, geçmişte daha temiz olduğu düşünülen suyun günümüzde içme amacıyla kullanılmasının uygun olmadığını ifade etti.

Gölgül, 'Şu anda binlerce yıllık Roma Çeşmesi'ndeyiz. Pirin'de yer alan Roma Çeşmesi burası. Burada binlerce yıldır bu su akıyor. Muhtemelen ilk zamanlarda temizmiş. Şu anki haliyle ise içilemez durumda. Biz de bunun ölçümünü yapıyoruz' dedi.

SICAKLIK 13,1 DERECE, TDS DEĞERİ 97 PPM

Kullandığı cihazın sudaki çözünmüş maddelere ilişkin ölçüm yaptığını belirten Gölgül, yapılan ölçüm sırasında su sıcaklığının 13,1 derece, TDS değerinin ise 97 ppm olarak görüldüğünü söyledi.

Gölgül, kullandığı cihazın gelişmiş laboratuvar analizlerinin yerini tutmadığının altını çizerek, 'Elimizdeki cihaz bir TDS ölçüm cihazı. Sudaki çözünmüş mineralleri ölçüyor. Bu vasıtayla sudaki duruma ilişkin yüzeysel bir fikir edinebiliyoruz. Tabii bu, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı gelişmiş laboratuvar ölçümleri gibi değil' ifadelerini kullandı.

Daha önce Adıyaman'daki bazı kaynak sularında 30 ppm seviyelerine kadar değer ölçtüklerini belirten Gölgül, Roma Çeşmesi'nde gördüğü 97 ppm değerini kendi ölçümleriyle karşılaştırarak değerlendirdi.

'İLETKENLİK DEĞERİ 191'

Gölgül, çeşmedeki suyun iletkenlik değerini de ölçtüğünü belirterek, cihazda 191 değerini gördüğünü söyledi.

Bu sonucu da kendi değerlendirmesi doğrultusunda yorumlayan Gölgül, suyun içme amacıyla kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Gölgül ayrıca, daha önce yapılan resmi ölçümlerde de çeşme suyunun içilmemesi gerektiği yönünde sonuçlar bulunduğunu söyledi.

'BURAYA GELENLER SUYU İÇMEK İSTEYEBİLİR'

Roma Çeşmesi'nin doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından ziyaret edildiğini belirten Gölgül, özellikle tarihi bir kaynaktan akan suyu gören ziyaretçilerin bunun içilebilir olduğunu düşünebileceğine dikkat çekti.

Gölgül, 'Biz doğa ve manzara fotoğrafları sevdalısı olarak Adıyaman'ın birçok tarihi yerini ve doğal güzelliğini geziyor, dolaşıyoruz. Burası da Adıyaman'ın tarihi alanlarından biri olan Pirin'de bulunan Roma Çeşmesi. Buraya birçok arkadaşımız, birçok doğasever geliyor. Böyle bir kaynak suyunu görüp içmek isteyebilirler. Biz de buna bir açıklık getirmek istedik' dedi.

TARİHİ VE DOĞAL ALANLARDA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Adıyaman'ın tarihi ve doğal alanlarını fotoğraflamanın yanı sıra bu alanlarda karşılaştığı sorunları da gündeme taşımaya çalışan Gölgül, ziyaretçilerin özellikle kaynağı ve içilebilirliği konusunda bilgi sahibi olmadıkları sularda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Gölgül'ün Roma Çeşmesi'nde yaptığı ölçüm, profesyonel laboratuvar analizi niteliği taşımamakla birlikte, tarihi alanı ziyaret edenlerin çeşme suyunu kontrolsüz şekilde tüketmemesi yönünde bir uyarı olarak paylaşıldı.

Kaynak : PERRE