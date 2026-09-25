Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonların Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta gerçekleştirildiği açıklandı.

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansman sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 83 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan Jandarma personeli, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE