Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda 'fon soruşturması' olarak bilinen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vatandaşların birikimlerinin korunması, mali sistemin güvenliğinin sağlanması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesi amacıyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteği ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

76 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin rakamları paylaşan Gürlek, bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Gürlek, '45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında mali tedbirlerin de uygulandığını açıklayan Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

Şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu belirten Gürlek, mal kaçırılmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmalarının engellenmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

GÜRLEK: KİMSE KORUNMAMAKTA, KİMSE KAYIRILMAMAKTADIR

Soruşturmanın kişilerin unvanı, görevi veya ekonomik gücüne bakılmaksızın sürdürüldüğünü belirten Gürlek, deliller doğrultusunda ortaya çıkan sorumluluk zincirinin takip edildiğini söyledi.

Gürlek, 'Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir' dedi.

Soruşturmada sorumluluğu tespit edilen kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Gürlek, mağdur vatandaşların haklarının korunmasına yönelik adli ve mali çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE