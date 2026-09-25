Adıyaman'ın dikkat çeken doğal alanları arasında yer alan Zey Vadisi; su kaynakları, kayalık oluşumları, yeşil bitki örtüsü ve yürüyüş güzergâhlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Mevsimlere göre farklı bir görünüme bürünen vadi, sakin atmosferiyle ziyaretçilerine doğayla baş başa vakit geçirme imkânı sunuyor.

VADİNİN DOĞAL DOKUSUNU FOTOĞRAFLADI

AFOT Başkan Yardımcısı Tuğçe Tanrıverdi, Zey Vadisi'nde gerçekleştirdiği çekimlerde bölgenin coğrafi yapısını, bitki örtüsünü ve vadinin farklı noktalarındaki doğal görüntüleri objektifine yansıttı.

Fotoğraf tutkusunu doğa sevgisiyle birleştiren Tanrıverdi, vadide karşılaştığı manzaraları farklı açılardan fotoğraflayıp videoya alarak Zey Vadisi'nin görsel zenginliğini kayıt altına aldı.

ZEY VADİSİ'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Gerçekleştirilen çekimlerle Zey Vadisi'nin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bölgenin tanınırlığının artırılması amaçlanıyor.

Hazırlanan fotoğraf ve video çalışmalarının, Adıyaman'ın kent merkezine yakın ancak doğal dokusunu koruyan alanlarına dikkat çekmesi ve doğa turizmine yönelik farkındalığa katkı sunması hedefleniyor.

DOĞA ALANLARININ KORUNMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

AFOT bünyesinde fotoğraf çalışmalarını sürdüren Tanrıverdi'nin çektiği kareler, Adıyaman'ın doğal güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra bu alanların korunması ve bilinçli ziyaret edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Zey Vadisi'nin sakin atmosferini ve doğal dokusunu yansıtan görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Kaynak : PERRE