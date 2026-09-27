Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilerken, eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzinde yeni fiyat düzenlemesi gündemde. Adıyaman'da 27 Eylül itibarıyla benzinin litresi 82,70 TL, motorinin litresi 95,80 TL, LPG'nin litresi ise 35,64 TL'den satılıyor.

BENZİNE 12,48 TL'LİK ARTIŞ HESABI

Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre benzinde halen 4,43 TL olan ÖTV tutarının, eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle 14,83 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu değişiklik litre başına 10,40 TL ÖTV artışı anlamına geliyor.

ÖTV artışının KDV'ye etkisi de hesaba katıldığında toplam fiyat artışının yaklaşık 12,48 TL olabileceği belirtiliyor.

Mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında Adıyaman'da benzinin litresinin 82,70 TL'den 95,18 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Bu hesaplama, olası zam tutarı üzerinden yapılan bir fiyat hesabı olup kesinleşmiş pompa fiyatı anlamına gelmiyor.

ADIYAMAN'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Adıyaman

Benzin: 82,70 TL

Motorin: 95,80 TL

LPG: 35,64 TL

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

MOTORİNDE SON ZAM 25 EYLÜL'DE UYGULANDI

Motorinin litre fiyatına 24 Eylül'de uygulanan yaklaşık 5,50 TL'lik indirimin ardından 25 Eylül gecesi yaklaşık 2,55 TL zam yapıldı. Zamla birlikte Adıyaman'da motorinin litre fiyatı 95,80 TL oldu.

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve 1 Ekim'de yapılması beklenen düzenlemeye bağlı olarak yeniden değişmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE