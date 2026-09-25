Özel, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nın duruşmasını takip etti. Davanın 25 Eylül 2026 tarihli duruşması firari sanıklar yönünden devam eden yargılama kapsamında görüldü.

Duruşmaya verilen aranın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, hem 10 Ekim davasındaki yargılama sürecine hem de son günlerde gündemde olan fon tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL: KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU YARGILAMA KONUSU YAPILMALI

10 Ekim Ankara Garı saldırısının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyen Özel, olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündüğü kamu görevlilerinin de yargı önüne çıkarılması gerektiğini savundu.

Özel, saldırının yalnızca saldırıyı gerçekleştiren IŞİD mensupları üzerinden ele alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, 'Bunun için sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanması gerekmektedir. Bu konuda çok sayıda başvuru yapılmış, kimi hiç kabul edilmemiş, kimi önce izin verilmiş sonra izinler iptal edilmiş ama asla kamu görevlilerinin sorumluluğu mahkeme önünde yargılama konusu yapılamamıştır. Kamu görevlileri yargılanmadan asla ve asla bu karanlık sayfa açığa çıkarılamaz' dedi.

Özel konuşmasında saldırıda 104 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Resmî kaynaklarda ve güncel dava haberlerinde ise saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 103 olarak yer alıyor.

'İNSANLIĞA KARŞI SUÇ OLARAK KABUL EDİLMELİ'

Davadaki zamanaşımı tartışmalarına da değinen Özel, saldırının 'insanlığa karşı suç' olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Özel, 'Buradaki katliam insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır' ifadelerini kullandı. Bu değerlendirme, Özel'in hukuki ve siyasi görüşü olarak kamuoyuna yansıdı.

FON KRİZİNE İLİŞKİN SERT İDDİALAR

Açıklamasının ardından gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fon krizi' hakkındaki sözlerini hatırlatması üzerine Özel, yaşanan sürece ilişkin sert iddialarda bulundu.

Özel, yatırımcıların siyaset ve kamu yönetiminde görev yapmış bazı isimlerle ilişkilendirilen yapılara güvenerek yatırım yaptıklarını öne sürerek, 'Bu asrın soygunu, asrın yolsuzluğu, asrın dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız' dedi.

Yaklaşık iki milyon kişinin gelişmelerden etkilendiğini savunan Özel, 455 bin tekil kullanıcıdan söz ederek yatırımcıların birikimlerinin kayba uğradığını ileri sürdü. Söz konusu rakamlar ve suçlamalar Özel'in açıklamalarına dayanıyor.

ÖZEL: MASAK HIZLI BİR ŞEKİLDE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Özel, Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) süreçte etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, fonun geçmiş işlemlerinin ayrıntılı biçimde araştırılmasını istedi.

'Burada Maliye Bakanı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor' diyen Özel, incelemelerin yalnızca son dönemi değil, fonun kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen işlemleri kapsaması gerektiğini savundu.

Özel, 'Bu iş kime ulaşıyorsa ulaşsın, mutlaka bunun hesabının verilmesi gerekiyor. Bu dönemde, yani 2024'ten sonrasına değil; fonun kurulduğu günden itibaren, fonun kurulduğu 2021'den, ilk işlemden itibaren bakmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'KAZANÇLAR TAHSİL EDİLEREK MAĞDURLARA DAĞITILMALI'

Fon üzerinden geçmiş dönemde yüksek kazanç elde eden kişilerin işlemlerinin de incelenmesi gerektiğini söyleyen Özel, haksız kazanç tespit edilmesi durumunda bu tutarların tahsil edilerek mağdurlara aktarılması gerektiğini savundu.

Özel, AK Parti içerisinde bulunduğunu iddia ettiği bazı kişilerin de mal varlıkları ve fon işlemlerinin araştırılmasını istedi. Bu ifadeler Özel'in iddiaları olup, açıklamada adı geçen kişiler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararına ilişkin bilgi sunulmadı.

KOCABIYIK: SAVAŞ YILDIZ'IN SORGUSUNUN YAPILMASINI İSTİYORUZ

10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İsa Kocabıyık da dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Savaş Yıldız'ın mahkemeye getirilmesini ve sorgusunun yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Davanın yalnızca birkaç sanık üzerinden sonuçlandırılmasını istemediklerini belirten Kocabıyık, saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılması yönündeki taleplerini sürdüreceklerini ifade etti. Savaş Yıldız'ın 25 Eylül'deki duruşmaya getirilmesine yönelik talep, 10 Ekim Barış Derneği tarafından duruşma öncesinde de kamuoyuna açıklanmıştı.

Kaynak : PERRE