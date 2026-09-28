Adıyaman'da her geçen gün büyüyen trafik sorununa dikkat çeken Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, Atatürk Bulvarı'nın 12 kilometrelik yan yollarının yenileneceği müjdesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Asnuk, yolların yenilenmesinin güvenli ve konforlu ulaşım açısından önemli olduğunu ancak bunun şehrin kangrenleşen trafik sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi.

'Adıyaman'ın Sorunu Sadece Asfalt Değil'

Asnuk, Adıyaman'ın ulaşım probleminin bozuk asfaltla sınırlı olmadığını belirterek, vatandaşların her gün Dursun Çavuş Kavşağı, Yeni Meydan, Saat Kulesi ve Yeni Valilik Kavşağı'nda yaşanan yoğunluğu bizzat yaşadığını ifade etti. 'Sabah ve akşam saatlerinde birkaç yüz metrelik mesafenin dahi uzun sürelerde geçildiğini herkes biliyor' dedi.

Kalıcı Çözüm Çağrısı

Bu kritik noktalarda battı-çıktı projeleri gibi kalıcı çözümlerin gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Asnuk, çevre yollarında kenarlarda park mesafesi bırakılmadığı için trafiğin tek şeride düştüğünü hatırlattı. 'Çevre illerimizin trafik yoğunluğu bizden çok daha fazla olmasına rağmen akıyor. Biz ise bu trafikle cebelleşiyoruz' diye konuştu.

'Günü Kurtaran Değil, Geleceği Planlayan Projeler'

Asnuk, şehrin gelecekteki nüfusunu ve araç yoğunluğunu hesaba katan kapsamlı bir ulaşım planının yapılması gerektiğini belirterek, 'Atatürk Bulvarı'nın yan yollarını elbette yenileyin. Ancak bunu Adıyaman'ın trafik sorununu çözmüş olmakla eşitlemeyin. Vatandaş artık sadece düzgün asfalt istemiyor, trafiğin akmasını da istiyor' ifadelerini kullandı.

'Bizim İtirazımız Eksik Çözüme'

Saadet Partisi olarak yapılan her hizmete siyasi saiklerle karşı çıkmadıklarını, yatırımların şehrin gerçek ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını sorgulamayı görev bildiklerini söyleyen Asnuk, 'Bizim itirazımız, eksik bir çözümün tam bir çözüm gibi sunulmasınadır. Şehrimizin ihtiyacı günü kurtaran düzenlemeler değil; yıllarca vatandaşımıza hizmet edecek kalıcı ulaşım projeleridir' dedi.

Asnuk, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

'Yan yolları yenileyin; ama bununla yetinmeyin. Dursun Çavuş'tan Yeni Meydan'a, Saat Kulesi'nden Yeni Valilik Kavşağı'na kadar şehrin trafik yükünü taşıyan bütün kritik noktaları yeniden ele alın. Battı-çıktıları, çevre yollarını, alternatif güzergâhları ve gelecekte oluşacak trafik yükünü birlikte planlayın. Çünkü mesele Adıyaman'ın hanesine kalıcı bir çözüm yazmaktır. Adıyamanlı artık sadece 'yolumuz yenilendi' demek istemiyor, 'trafik sorunumuz çözüldü' demek istiyor. Ve bu talep sonuna kadar haklıdır.'

Kaynak : PERRE