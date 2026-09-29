Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Çetin, Aydın'ın milletvekilliği döneminden bugüne kadar Çakırhüyük'ün her sorununda yanlarında olduğunu, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında gösterdiği sahiplenmenin unutulmayacağını vurguladı.

'Uzun Yıllara Dayanan Bir Dostluğumuz Var'

Başkan Çetin, Ahmet Aydın ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının bulunduğunu belirterek, 'Ankara'ya gittiğimizde kendisini mutlaka ziyaret ediyor, Çakırhüyük'ün meselelerini ve ihtiyaçlarını kendisiyle paylaşıyoruz. Bugüne kadar hangi konuda kapısını çaldıysak her zaman bizim yanımızda oldu, destek verdi' ifadelerini kullandı.

'Milletvekilliği Döneminde de Yanımızdaydı'

Çetin, Aydın'ın milletvekilliği döneminde de Çakırhüyük'ün taleplerini yakından takip ettiğini hatırlatarak, 'Ahmet Aydın, milletvekilliği döneminde Çakırhüyük'ün sesini Ankara'ya taşıyan, taleplerimizi sahiplenen bir hemşehrimiz oldu. Bugün Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor ve yine memleketimizin meseleleriyle yakından ilgileniyor. Görevi ne olursa olsun Çakırhüyük'e olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi' dedi.

'Depremde de Yanımızda Oldu'

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorlu süreçte Aydın'ın desteğini yakından gördüklerini belirten Çetin, 'Depremin en zor günlerinde de Ahmet Aydın'ın desteğini gördük. Çakırhüyük'ün ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgilendi, imkânları doğrultusunda her türlü desteği vermeye gayret etti. O zor günlerde gösterdiği sahiplenmeyi hiçbir zaman unutmayacağız' diye konuştu.

'Bu Hizmette de Emeği ve Gayreti Var'

Çakırhüyük'ü Besni ve Gaziantep'e bağlayan 5 kilometrelik bağlantı güzergâhının tamamlanarak hizmete açılmasına da değinen Başkan Çetin, 'Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Aydın'ın da bu süreçte desteğini ve gayretini gördük. Kendisi Çakırhüyük'ün meselelerini her zaman sahiplenmiş ve çözüm noktasında elinden gelen gayreti göstermiştir' dedi.

'Biz de Sayın Bakanımızın Yanında Olacağız'

Başkan Çetin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Ahmet Aydın, Adıyaman'ın meselelerini kendi meselesi bilen, hemşehrilerinin taleplerini sahiplenen kıymetli bir hemşehrimizdir. Milletvekilliği döneminde, deprem sürecinde ve bugün Bakan Yardımcılığı görevinde her zaman yanımızda oldu. Kendisine şahsım ve Çakırhüyük halkı adına gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Bakanımızın yanında olmaya, kendisine destek vermeye ve memleketimizin ortak meseleleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE