MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı, kent merkezindeki mahallelerde teşkilatlanma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir süreci başlattı.

Çalışmalar kapsamında mahalle başkanlıkları için atamalar yapılmaya başlanırken, ilk görevlendirmeler arasında Siteler Mahallesi de yer aldı.

SİTELER MAHALLE BAŞKANLIĞINA CEMAL ALP ATANDI

Siteler Mahallesi'nde yürütülecek teşkilat çalışmalarının sorumluluğuna Cemal Alp getirildi.

Alp'in mahalle başkanı olarak atanmasıyla birlikte MHP'nin Siteler Mahallesi'ndeki teşkilatlanma çalışmaları da resmen başladı.

Mahalle yapılanmasının önümüzdeki süreçte Adıyaman merkezdeki diğer mahallelerde de devam etmesi planlanıyor.

ASLANCAN: HER MAHALLEDE DEVAM EDECEK

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan, mahalle teşkilatlarının güçlendirilmesinin parti çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Aslancan, 'Bismillah diyerek çıktığımız bu yolda, önceliğimiz milletimize hizmet etmek ve teşkilatlarımızı güçlendirmektir. Siteler Mahallemizle başlayan bu süreç Adıyaman'ın her mahallesinde devam edecek' dedi.

'BİRLİK, BERABERLİK VE KARARLILIKLA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Siteler Mahalle Başkanlığı görevine getirilen Cemal Alp'e başarı dileyen Aslancan, teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

Aslancan, 'Cemal Alp ağabeyimize bu kutsal görevde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız' ifadelerini kullandı.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'nın mahalle teşkilatlanması kapsamında yeni görevlendirmelerle çalışmalarını kent genelinde sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE