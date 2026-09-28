Yeni Parti Adıyaman İl Örgütü, kuruluş çalışmalarının ardından ilk toplantısını yaptı. İl Başkanı Avukat Ali Murat Bilgiç başkanlığındaki toplantıya il yönetimi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda örgütün çalışma programı, vatandaşlarla kurulacak iletişim, üye kayıtları ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi.

BİLGİÇ: HEPİNİZE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Toplantıda konuşan Yeni Parti Adıyaman İl Başkanı Avukat Ali Murat Bilgiç, üyelere birlikte yol yürüdükleri için teşekkür etti.

Bilgiç, 'Öncelikle hepinize bizlerle beraber yol yürüyeceğiniz için, bu ipi beraber göğüslediğimiz için şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

'YENİ PARTİ HAKKINI ALAMAYAN KESİMLERİN PARTİSİDİR'

Yeni Parti'nin toplumun farklı kesimlerini temsil etmeyi hedeflediğini ifade eden Bilgiç, partinin işçi, emekli, emekçi, memur ve hakkını alamadığını düşündüğü kesimlerin yanında olacağını söyledi.

Bilgiç, 'Yeni Parti, işçinin, emeklinin, emekçinin, memurun, hakkını alamayan kesimin partisidir. Burada herkes eşittir. Merkezine ülkenin birliğini ve beraberliğini alan, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerini yüksekte tutan, demokrasinin bel kemiğini oluşturduğu halkın partisidir' ifadelerini kullandı.

PARTİ BİNASI VATANDAŞLARA AÇIK OLACAK

Parti binasının gün boyunca açık tutulacağını belirten Bilgiç, üye kayıtlarının yapılacağını ve vatandaşların sorunlarının birebir dinleneceğini kaydetti.

Bilgiç, 'Partimizin kapısı ülkemize ve memleketimize hizmet etmek isteyenlere açık olacaktır. Artık partimiz sabahtan akşama kadar kapılarını açık tutacak, üye kayıtlarını yapacak, gelen vatandaşlarımızla birebir dertlerini dinleyerek çözümü noktasında yetkililerle görüşmelerimizi yapacağız' dedi.

'MEMLEKETİMİZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Yeni Parti'nin Adıyaman'daki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgiç, partinin kentte aktif bir çalışma yürüteceğini belirtti.

Bilgiç, 'Yeni Partimizin başta ülkemiz olmak üzere memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Adıyaman İl Binası'nın adresinin ise Hocaömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi No: 23/3 Merkez/Adıyaman olduğu açıklandı.

Kaynak : PERRE