Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığı belirtilen yeni tütün kontrolü düzenlemesi, sigara ve diğer tütün ürünlerine yönelik kapsamlı değişiklikler öngörüyor.

Taslakta satış noktaları, paketleme sistemi, açık alanlarda sigara kullanımı ve gençlerin tütün ürünlerine erişiminin sınırlandırılması gibi başlıkların yanı sıra uzun vadede tütün ürünlerinin üretim ve satışının sona erdirilmesine yönelik bir hedef de bulunuyor.

2040'TAN İTİBAREN ÜRETİM VE SATIŞIN SONA ERDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gündemdeki taslağa göre, 2040 yılından itibaren tütün ürünlerinin üretimi ve satışının tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor.

Taslakta ayrıca 1 Ocak 2015'ten sonra doğan kişilere hayatları boyunca tütün ürünü satışının yasaklanmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı belirtiliyor.

Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı. Bu nedenle mevcut durumda tütün üretimi veya satışının 2040 yılında kesin olarak yasaklanacağına ilişkin yürürlükte bir hüküm bulunmuyor.

Sürecin, düzenlemenin TBMM'ye gelmesi, yapılacak görüşmeler ve olası değişikliklerin ardından netleşmesi bekleniyor.

ADIYAMAN İÇİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTU BÜYÜK

Tütün, uzun yıllardır Adıyaman'ın özellikle kırsal bölgelerinde önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Bölgede çok sayıda aile, tütünün üretiminden işlenmesine ve ticaretine kadar farklı aşamalarda doğrudan ya da dolaylı olarak gelir elde ediyor.

Adıyaman'da yaklaşık 10 bin kişinin tütün tarımıyla uğraştığı, aile bireyleri ve sektöre bağlı diğer kesimler de dikkate alındığında yaklaşık 40 bin kişinin tütünden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği yönünde tahminler bulunuyor.

ÇELİKHAN BAŞTA OLMAK ÜZERE KIRSALDA TÜTÜN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Özellikle Çelikhan başta olmak üzere Adıyaman'ın bazı kırsal bölgelerinde tütün, küçük tarım arazilerine sahip üreticiler açısından ayrı bir ekonomik önem taşıyor.

Alternatif ürün imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerde tütün, yıllardır ailelerin temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Bu nedenle 2040 hedefinin yasalaşması halinde düzenlemenin yalnızca sigara kullanıcıları ve satış noktalarını değil, doğrudan üreticileri de etkilemesi bekleniyor.

ÜRETİCİNİN GELECEĞİ GÜNDEME GELECEK

Tütün ürünlerinin üretim ve satışının sona erdirilmesine yönelik hedefin yasalaşması halinde, Adıyaman'daki üreticiler açısından alternatif geçim kaynaklarının nasıl oluşturulacağı önemli bir başlık haline gelecek.

Alternatif tarım ürünlerinin belirlenmesi, üreticilerin yeni ürünlere yönlendirilmesi ve olası gelir kayıplarının nasıl telafi edileceği gibi konuların da sürece dahil edilmesi bekleniyor.

Özellikle geçimini büyük ölçüde tütün üretiminden sağlayan aileler açısından geçiş sürecinin nasıl yönetileceği, düzenlemenin Adıyaman'daki en önemli boyutlarından birini oluşturacak.

GÖZLER TBMM SÜRECİNE ÇEVRİLECEK

Adıyaman'daki tütün üreticileri açısından önümüzdeki dönemin en önemli başlığı, taslağın TBMM'ye hangi maddelerle geleceği ve 2040 hedefinin kanun metninde korunup korunmayacağı olacak.

Türkiye'de tütünle mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemenin Meclis sürecinin ardından kesinleşmesi beklenirken, Adıyaman'da geçimini tütünden sağlayan binlerce aile de yapılacak düzenlemeleri yakından takip edecek.

Kaynak : PERRE