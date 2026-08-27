Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Atmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Nurcan Güvenç, Eliyaman Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülay Çelik, Fortuna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şirin Yıldırım ve beraberindeki kooperatif yöneticilerini makamında kabul etti.

Ziyarette kadın kooperatiflerinin yürüttüğü çalışmalar ve üretim alanları hakkında bilgi alan Vali Küçük, girişimci kadınlarla sohbet ederek kadınların üretime ve istihdama katılımının şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına sunduğu katkılara dikkat çekti.

Vali Küçük, 'Valilik olarak Adıyaman'a değer katacak her projenin destekçisi olduğumuz gibi; yaşamın her alanında alın teri ve emeğiyle üreten, üretirken istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan kadınlarımızın da daima yanında olacağız. Şehrimizin kalkınmasında, üretim gücümüzün artmasında ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememizde kadın girişimcilerimizin ortaya koyduğu gayret son derece kıymetlidir. Tüm kadın girişimcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE