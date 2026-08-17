Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesi, enflasyon beklentilerindeki değişimleri yeniden gündeme getirdi. Mali Müşavir Mehmet Küçük, son güncellemeyle birlikte 2021'den bu yana enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyon sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, sık değişen tahminlerin ekonomik öngörülebilirlik, fiyatlama davranışları ve vatandaşların geleceğe yönelik hesapları açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından 13 Ağustos'ta açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 sonu tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarılırken, 2027 sonu için yüzde 15, 2028 sonu için ise yüzde 9 tahmini açıklandı. Küçük, son değişikliğin yalnızca iki puanlık bir artış olarak görülmemesi gerektiğini, enflasyon tahminlerinin ücretlerden kiralara, sözleşmelerden işletmelerin maliyet hesaplarına ve yatırım kararlarına kadar geniş bir alanda dikkate alındığını ifade etti.

Küçük'ten Enflasyon Tahminlerine İlişkin Değerlendirme

Mehmet Küçük, TCMB'nin yüzde 26'dan yüzde 28'e yaptığı son değişikliğin ekonomik kararlar açısından dikkate alınması gereken bir gelişme olduğunu belirtti.

Enflasyon tahminlerinin ücret artışlarından kira ve sözleşmelere, işletmelerin maliyet hesaplarından yatırım kararlarına kadar pek çok alanda beklentileri etkilediğini ifade eden Küçük, tahminlerin sürekli yukarı yönlü değiştirilmesinin ekonomi yönetiminin öngörü kapasitesi açısından da ele alınması gerektiğini söyledi.

2021'den Bu Yana 17'nci Yukarı Yönlü Revizyon

TCMB'nin son değişikliğiyle 2021'den bu yana enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyon sayısı 17'ye çıktı. Mayıs 2026'da açıklanan ikinci Enflasyon Raporu sonrasında bu sayı 16 olarak hesaplanırken, ağustos ayında 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltilmesi 17'nci yukarı yönlü revizyon oldu.

Dönemler üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanlığı döneminde 10, Hafize Gaye Erkan döneminde 1, Fatih Karahan döneminde ise son değişiklikle birlikte 6 yukarı yönlü revizyon gerçekleşti.

2022'de Tahmin Yüzde 23,2'den Yüzde 65,2'ye Çıktı

Enflasyon tahminlerindeki en büyük değişimlerden biri 2022 yılında yaşandı. Yılın başında yüzde 23,2 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, aynı yılın son Enflasyon Raporu'nda yüzde 65,2 seviyesine yükseltildi.

2023 yılında yönetim değişikliğinin ardından daha önce yüzde 22,3 olarak açıklanan yıl sonu tahmini yüzde 58'e çıkarıldı. Böylece tek revizyonda 35,7 puanlık artış gerçekleşti.

Karahan Döneminde De Tahminler Yukarı Taşındı

Fatih Karahan'ın göreve geldiği 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14, 2026 tahmini ise yüzde 9 olarak açıklanmıştı.

Sonraki raporlarda tahminler yukarı yönlü değişti. 2025 yılı için daha önce yüzde 14 seviyesinde bulunan tahmin süreç içerisinde yüzde 32'ye kadar yükselirken, 2026 yılı için başlangıçta yüzde 9 olarak açıklanan tahmin son raporda yüzde 28'e ulaştı.

TCMB'nin 2026 yılı üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise 2026 yılı ara hedefi yüzde 24 seviyesinde korundu.

Ara Hedef İle Enflasyon Tahmini Arasındaki Fark

Mehmet Küçük, TCMB'nin yeni iletişim çerçevesinde “ara hedef” ile “enflasyon tahmini” kavramlarının birbirinden ayrılmasına da dikkat çekti.

TCMB, 2026 yılı için ara hedefi yüzde 24 seviyesinde tutarken yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti. Böylece ara hedef ile yıl sonu tahmini arasında 4 puanlık fark oluştu.

Küçük, ekonomi politikalarının yalnızca açıklanan hedefler üzerinden değil, bu hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TCMB Revizyonun Nedenlerini Açıkladı

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltilmesinde motorin, doğal gaz ve bazı emtia fiyatlarının görünümü nedeniyle TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki artışın etkili olduğunu açıkladı.

Raporda eşel mobil sistemine ilişkin düzenlemeler, gıda enflasyonu varsayımındaki artış ile yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki değişikliklerin de tahmini yukarı çeken unsurlar arasında bulunduğu belirtildi.

TCMB ayrıca 2026 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımını yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltti.

Temmuz Enflasyonu Yüzde 31,75 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Temmuz 2026'da tüketici enflasyonu yıllık yüzde 31,75, aylık yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. TCMB de Enflasyon Raporu'nda temmuz ayındaki yıllık enflasyonun kendi tahmininin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Küçük, mevcut yıllık enflasyonun yüzde 31,75 seviyesinde bulunması nedeniyle yıl sonunda yüzde 28 tahminine ulaşılabilmesi için yılın kalan bölümündeki aylık fiyat hareketlerinin önem taşıdığını söyledi.

Küçük'e göre vatandaş ve işletmeler açısından asıl mesele yalnızca açıklanan enflasyon rakamları değil, satın alma gücünün ve fiyat istikrarının ne ölçüde korunabildiği.

Küçük: Ekonomide Güven İçin Öngörülebilirlik Önemli

Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını sürdürdüğünü belirten Küçük, tahminlerin tekrar tekrar yukarı yönlü değiştirilmesinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyon tahminlerinin işletmeler, çalışanlar, emekliler ve yatırımcılar açısından geleceğe yönelik ekonomik kararların önemli dayanaklarından biri olduğunu belirten Küçük, fiyat istikrarının yalnızca enflasyonun düşmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Küçük, vatandaşların ve piyasaların gelecekteki fiyat hareketlerini makul ölçüde öngörebilmesinin de ekonomik güven açısından önemli olduğunu kaydetti.