Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede, kamu görevlileri ve emeklilere verilen maaş artışlarının enflasyon karşısında kısa sürede etkisini kaybettiğini belirtti. Ertaş, mevcut ücret politikasının çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını ifade ederek, ek zam, refah payı ve eşel mobil sistemi çağrısında bulundu.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 1,78, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,75 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Ertaş, kamu görevlileri ve emeklilerine yılın ikinci altı ayı için verilen yüzde 7'lik maaş artışının yaklaşık dörtte birinin daha ilk ayda eridiğini söyledi.

Maaş artışlarının uzun yıllardır benzer şekilde enflasyon karşısında kısa sürede etkisini kaybettiğini dile getiren Ertaş, ücret artışlarının çalışanların refahını yükseltmek yerine, gerçekleşen enflasyonun gecikmeli telafisine dönüştüğünü ifade etti.

Maaş zamlarının temel amacının kamu görevlilerinin alım gücünü artırmak ve milli gelirden hak ettikleri payı almalarını sağlamak olduğunu belirten Ertaş, enflasyonun gerisinde kalan ücret artışlarının çalışanlar ile emeklilerin ekonomik kayıplarını artırdığını söyledi.

Enflasyon farkının zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ertaş, bunun yalnızca yaşanan kaybın gecikmeli ve eksik telafisi anlamına geldiğini belirtti. Çalışanların refahını artıracak kalıcı bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İbrahim Ertaş, kamu görevlileri ve emeklileri için enflasyon farkının yanında ek zam, refah payı ve alım gücünü koruyacak eşel mobil benzeri bir ücret güncelleme sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücret politikaları için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.