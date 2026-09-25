Motorine bir gün önce uygulanan indirimin ardından bu kez yaklaşık 2,55 TL zam yapıldı. Yeni fiyatlar 25 Eylül itibarıyla pompaya yansırken Adıyaman'da benzinin litresi 82,70 TL, motorinin litresi 95,80 TL, LPG'nin litresi ise 35,64 TL oldu.

MOTORİN FİYATI YENİDEN YÜKSELDİ

Akaryakıt tabelalarında motorin fiyatları yeniden değişti. 24 Eylül'de motorinin litre fiyatına yaklaşık 5,50 TL indirim uygulanmasının ardından, 25 Eylül'de yaklaşık 2,55 TL zam yapıldı.

Zamla birlikte Adıyaman'daki akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatı 95,80 TL seviyesine yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Adıyaman

Benzin: 82,70 TL

Motorin: 95,80 TL

LPG: 35,64 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 105,80 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ve petrol sevkiyatlarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmaların da küresel enerji piyasalarındaki fiyat hareketliliğinde etkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak : PERRE