Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'ne kazandırılan 3 bin 500 metrekarelik Denizli Parkı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için farklı kentlerle kurulan dayanışma, yeni yatırımlarla devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi'nde yapımına başlanan park, 3 bin 500 metrekarelik alanda yükseliyor. Proje, deprem sonrası iki kent arasında kurulan dayanışmanın kalıcı eserlerinden biri olacak.

Parkta peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, Adıyaman Belediyesi de alanın çevresindeki ulaşım düzenlemelerini yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parka ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla giriş ve bağlantı yollarında asfalt serimi gerçekleştiriyor. Böylece park içerisindeki son düzenlemeler ile çevre yollarındaki asfalt çalışmalarının eş zamanlı tamamlanarak alanın açılışa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacak şekilde tasarlanan Denizli Parkı'nda çocuk oyun grupları, açık hava spor ve fitness alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil alanlar yer alıyor. Çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın yararlanabileceği park, tamamlandığında Karapınar Mahallesi'nin yeni buluşma ve dinlenme noktalarından biri olacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrasında kente destek veren kardeş belediyelerin katkılarının kentte kalıcı eserlere dönüştüğünü belirtti. Denizli Parkı'nın da bu eserlerden biri olduğunu belirten Başkan Tutdere, '6 Şubat'ın ardından Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerimizle güçlü bir dayanışma içerisinde olduk. Bu dayanışmanın güzel örneklerinden birini de Karapınar Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemiz tarafından 3 bin 500 metrekarelik alanda yapılan parkımızda çalışmalar son aşamaya geldi. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak parkımızın çevresindeki yolları asfaltlıyor, ulaşım düzenlemelerini tamamlıyoruz. Çalışmaların ardından bu güzel yaşam alanını hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Adıyaman'ımıza verdikleri kıymetli destek için Denizli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Denizli Parkımız şehrimize ve mahallemize şimdiden hayırlı olsun' diye konuştu.

İçerisindeki son düzenlemeler ve çevre yollarındaki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli Parkı düzenlenecek törenle hizmete açılacak.