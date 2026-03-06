AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve programa katıldı. Gün boyu süren program kapsamında ilçede kamu kurumları ve parti teşkilatıyla görüşmeler gerçekleştirilirken, vatandaşlarla da bir araya gelindi.

Milletvekili Özhan'a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve çok sayıda teşkilat üyesi eşlik etti.

Kaymakam Pelvan'a Ziyaret

Program kapsamında ilk olarak Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan makamında ziyaret edildi. Ziyarette ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Çelikhan'ın gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Teşkilatla Toplantı Yapıldı

Milletvekili Özhan daha sonra AK Parti Çelikhan İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, ilçedeki ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı.

Milletvekili Özhan, Teşkilat İftarına Katıldı

Programın akşam bölümünde düzenlenen teşkilat iftar programına katılan Milletvekili Özhan, partililerle birlikte oruç açtı. Yoğun katılımın olduğu iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Milletvekili Özhan, teşkilat üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program boyunca vatandaşlarla da sohbet eden Milletvekili Özhan, Çelikhan'ın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İl Başkanı Ekrem Çadır ve İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ise teşkilat olarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret ve programlar çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK