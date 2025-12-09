Başkan Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere BOTAŞ mevzuatı gereği, nüfusu 10.000’in altında olan ilçe ve beldelere boru hattı aracılığıyla doğalgaz ulaştırılması mümkün görülmemektedir. Nüfusun bu sınırın altında kalması hâlinde ise doğalgazın ancak özel bir şirket tarafından getirilmesi söz konusudur; ancak bu da maliyet ve altyapı şartları nedeniyle uygulanabilir değildir.

Çelikhan İlçemiz ile Pınarbaşı Beldemizin toplam nüfusu 11.763 olmasına rağmen, BOTAŞ Genel Müdürlüğü söz konusu değerlendirmede yalnızca Çelikhan’ın nüfusunu esas almakta, Pınarbaşı Beldemizin nüfusunu dikkate almamaktadır.

İlçe nüfusumuzun 10.000’in üzerine çıkması hâlinde boru hattının ilçemize gelmesinin önünde herhangi bir engel kalmayacak, özellikle kış aylarında yaşanan mağduriyetler büyük ölçüde sona erecektir. Zira ağır kış şartlarında yolların kapanması durumunda ilçemizin gazsız kalması, hem günlük yaşamı hem de kamu hizmetlerini olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenle, deprem sonrası farklı ilçelere ikametini taşımak zorunda kalan tüm hemşehrilerimin, ayrıca ilçemizde görev yapan kamu çalışanlarının en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar ikamet adreslerini yeniden Çelikhan’a almalarını önemle rica ediyorum.

İlçemizin geleceği adına gösterilecek bu duyarlılık, Çelikhan’ın daha güvenli, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir ilçe olmasına büyük katkı sağlayacaktır.”

Haber: Çelikhan Haber