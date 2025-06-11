Deprem sonrası kırsal bölgelerdeki yaşamı yeniden inşa etmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Çelikhan’a bağlı Askerhan, Karagöl, Korucak, Karaçayır, Mutlu ve Yeşilyayla köyleri için ortak bir alanda inşa edilen konutlarda büyük ilerleme kaydedildi.

Çevre düzenleme çalışmaları başladı

İnşaatı tamamlanan konutlarda çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının başladığı bilgisi verilirken, konutların kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilerek vatandaşların yerleşimine açılacağı belirtildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, inşa sahasında gerçekleştirdiği incelemelerde, yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Vali Varol, “Depremden en çok etkilenen bölgelerimizden biri olan Çelikhan’daki bu örnek konutlar, vatandaşlarımızın kalıcı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması açısından çok önemli. Yakında ailelerimizin huzurla bu evlerine yerleşmesini diliyoruz,” dedi.

“Umutlar yeniden filizleniyor”

Depremin ardından gözyaşlarıyla ıslanan köylerde, kırsal dönüşüm projeleriyle birlikte umutların yeniden yeşerdiği vurgulanırken, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde bölgede çalışmaları aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yapımı tamamlanarak yerleşime açılacak kırsal köy evlerimizin Çelikhan ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA