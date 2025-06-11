İlk kez hâkim karşısına çıktı

Antalya'da 19 Ocak'ta yaptığı bir konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınan ve daha sonra “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle İstanbul’da tutuklanan Özdağ, 142 gün sonra ilk kez İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki 2 No’lu duruşma salonunda gerçekleşti. Duruşmayı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Prof. Dr. Emin Gürses, Yusuf Halaçoğlu ve Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş de takip etti.

Özdağ’dan iki buçuk saatlik savunma

Savunmasında, dört yıldır yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarının tek tek incelendiğini söyleyen Özdağ, “Bunların hiçbirinde TCK 216’da tanımlandığı şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek yoktur” dedi. Suçlamaya konu olan açıklamalarının, kamuoyunu bilinçlendirme amacı taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Ben yıllardır stratejik göç mühendisliği ile ülkemizi istikrarsızlaştırmak isteyen emperyalist programlarla mücadele ediyorum. Ülkeme yönelik kontrolsüz göçe karşı çıktığım için tutuklanan tek politikacıyım.”

“PKK ile yürütülen görüşmeleri eleştirdiğim için buradayım”

Özdağ, tutukluluğunun ardında siyasi nedenler olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu davaların asıl nedeni, PKK ile yürütülen görüşmelere yönelik eleştirilerimdir. PKK’ya güvenilmeyeceğini söyledim. Bu yüzden burada yargılanıyorum. Yüz yıl sonra tarih kitapları, ‘Kayseri olaylarını kışkırttığı için değil, anayasa değişikliğine karşı çıktığı için yargılandı’ diye yazacak.”

AmbargoTV ve Ramin Saedi soruldu

Mahkeme başkanının, “Ramin Saedi’yi tanıyor musunuz?” sorusu üzerine Özdağ, Saedi’nin bir ses sanatçısı olduğunu, AmbargoTV hesabını referandum döneminde kurup yönettiğini, ancak içeriklerin gençler tarafından hazırlandığını söyledi. Başkanın, Saedi’nin “Ümit Özdağ’ın talimatlarını uyguladım” sözlerini hatırlatması üzerine “Katılmıyorum” yanıtını verdi.

Avukatından tutukluluğa sert tepki

Özdağ’ın avukatı Mehmet Savaş Özdağ, savcılığın tutukluluk talebine sert sözlerle karşı çıktı:

“Her savcı ve hâkim mesleğe başlamadan önce cezaevini görmeli. Siz bu akşam evinize döneceksiniz, müvekkilim ise 142 gündür tek kişilik hücrede. Adli kontrol yeterli değilse gerekçesini sunun, biz de saygı duyalım.”

Mahkeme tutukluluğun devamına hükmetti

Savcılık, Özdağ’ın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, tutukluluğun sürmesine karar vererek duruşmayı 17 Haziran’a erteledi. Kararın ardından duruşma salonunda “yuh” sesleri yükseldi.

Duruşma sonrası protesto

Silivri’de duruşmanın ardından kalabalık bir grup, “Ümit Özdağ yalnız değildir”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganları attı. Ayrıca protestocular hep bir ağızdan “Andımız”ı okudu.

Kaynak : PHA