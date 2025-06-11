ATAD Başkanı A. Fatih Adıyaman, yaptığı yazılı açıklamada, Adıyaman’ın tarihsel ve kültürel derinliğe sahip bir şehir olmasına rağmen tanıtım eksikliği nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremediğini belirtti. Festival organizasyonlarının şehirlerin tanıtımında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Adıyaman, “Maalesef bugün ülke genelinde köylere kadar yayılan festival geleneği, Adıyaman’da rafa kaldırılmış durumda” dedi.

“Festivaller sadece eğlence değil, tanıtım aracıdır”

Başkan Adıyaman, festivallerin sadece bir eğlence organizasyonu olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir tema, gelenek veya ürünün tanıtımı için güçlü bir platform sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Müzik, sergiler, gösteriler, yarışmalar, atölye çalışmaları, yiyecek-içecek stantları, sokak gösterileri gibi birçok etkinlik, festivallerde bir araya gelerek şehirlerin kimliğini ön plana çıkarır.”

ATAD’dan örnek etkinlikler

ATAD’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklere de değinen Başkan Adıyaman, düzenlenen ses yarışması, “Depremi Unutmayalım” gecesi, Türkiye genelindeki Adıyaman derneklerinin katılımıyla yapılan “Adıyaman Tanıtım Çalıştayı” ve son olarak Kahta’da düzenlenen Gastronomi Tanıtım Etkinliği ile önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Ayrıca ATAD tarafından depremin ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılan kırtasiye yardımları da kamuoyunda takdir toplamıştı.

Tüm paydaşlara davet

Adıyaman’ın gastronomi potansiyelinin tanıtılması için geniş katılımlı bir etkinlik hedeflediklerini belirten ATAD Başkanı A. Fatih Adıyaman, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm Adıyaman sevdalılarını bu sürece katkı sunmaya davet etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Rektörümüz, siyasilerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Kent Konseyi Başkanımız, oda başkanlarımız, diğer illerin dernek başkanları, iş insanlarımız ve tüm Adıyaman sevdalılarını, Adıyaman Gastronomi Festivali için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Gelin, kadim şehrimizi birlikte dünyaya tanıtalım.”

Kaynak : PHA