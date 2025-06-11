TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul birleşimini açmak üzere salonda yerini aldı. Ancak Başkanlık Divanı’nın oluşmaması nedeniyle toplantıya başlanamadı.

Bozdağ, birleşimi açmasının ardından yaptığı açıklamada, “Başkanlık Divanı oluşmadığından dolayı, birleşimi kapatıyorum. Genel Kurul, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yarın saat 14.00’te yeniden toplanacaktır,” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’un toplanamaması nedeniyle gündemde yer alan yasa teklifleri ve diğer komisyon çalışmaları bir gün ertelenmiş oldu.

Kaynak : PHA