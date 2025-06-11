Gazze’de kurban kesimi yapmak üzere Mısırda bulunan Yetimler Vakfı temsilcisi kalp krizi geçirdi. MARDİN (İGFA) - Mazlum Gazze halkına Kurban Bayramı vesilesiyle yardım ulaştırmak üzere Mısır'da bulunan Yetimler Vakfı Bursa Temsilcisi İshak Söğüt, kurban kesimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş için havalimanında beklerken aniden kalp krizi geçirdi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Söğüt, derhal en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan detaylı tetkiklerin ardından anjiyo operasyonu geçiren İshak Söğüt'e stent takıldı.

Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İshak Söğüt'ün sağlık durumunun doktorlar tarafından "iyi" olarak değerlendirildiği öğrenildi. Yetimler Vakfı yetkilileri, fedakar temsilcilerinin durumunun stabil olduğunu ve kendisini toparlamaya başladığını bildirdi.

GENEL BAŞKAN FİKRİ KARAVİL'DEN AÇIKLAMA

Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Karavil, "Kurban Bayramı'nın mübarek atmosferinde, Gazze'deki kardeşlerimize umut olmak için büyük bir özveriyle çalışan değerli temsilcimiz İshak Söğüt kardeşimizin geçirdiği bu rahatsızlık bizleri derinden üzmüştür. Ancak doktorlarımızın müdahaleleri ve İshak kardeşimizin güçlü iradesi sayesinde durumunun iyiye gittiğini öğrenmek bizlere büyük bir sevinç yaşatmıştır," dedi.

Karavil, sözlerine şöyle devam etti: "Yetimler Vakfı olarak, İshak kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onunla. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönecektir. Rabbim bu fedakar çalışmalardan dolayı tüm kardeşlerimizden razı olsun."