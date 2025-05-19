Etkiliğe, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, ilçe protokolü ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Mücadele’nin ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümünde, ilçede çeşitli kutlama programları düzenlendi.

“Gençler gösterileriyle büyüledi”

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, öğrenci ve sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Kutlama programında, il ve ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.

“Milli Mücadele ruhu yaşatıldı”

Kutlamalar boyunca, Milli Mücadele’nin ruhunun gençlere aktarılması ve bağımsızlık şuurunun yaşatılması hedeflendi.

Çelikhan’da düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşku içinde kutlandı.

Kaynak : PHA