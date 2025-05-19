TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,ile Şırnak’taki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü”ne katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası süreci değerlendirirken, “Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Tüm siyasi partiler sürece omuz vermeli.” dedi.
“Büyük Türkiye’nin büyük eserleri”
Ziyarette konuşan Kurt, “Bu topraklarda sadece petrol değil, ülkemizin azmi, inancı ve umudu da fışkırıyor” diyerek Türkiye Yüzyılı’nın yerin altından geleceğe taşındığını vurguladı.
“Türkiye’nin geleceği için üretim vurgusu”
Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Kurt, petrol üretiminin Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, milli kaynakların etkin kullanımıyla ülkenin kalkınma hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini ifade etti.
“Ülke ekonomisine katkı sağlanıyor”
Milletvekili Kurt, Gabar bölgesinde sürdürülen çalışmaların, enerji bağımsızlığına katkı sağlama noktasında önemli bir yere sahip olduğu vurguladı. Milletvekili Kurt, Türkiye’nin üretim gücünü artırarak, gelecek nesillere daha güçlü bir ekonomi bırakma hedefiyle ilerlediklerini belirtti.
Kaynak : PHA
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