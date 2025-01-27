Çelikhan ilçesinde, teşkilat üyeleriyle birlikte muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, 6 Şubat depremi sonrası yapılan projeler değerlendirilerek, gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Daha sonra AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Yıldız ile birlikte Çelikhan ilçesinde bir araya gelerek kalıcı konutların durumu hakkında incelemelerde bulunan Alkayış, ev sahipliği ve yakın ilgisinden dolayı başta ilçe yöneticileri ve muhtarlar olmak üzere bütün Çelikhanlılara teşekkür etti.

6 Şubat depreminin Adıyaman genelinde can ve mal kaybına yola açtığını ve il merkezi ile ilçelerimizde deprem yaralarının sarılmaya devam ettiğini bildiren Alkayış, bölgede kalıcı konutların bir kısmının inşa faaliyetlerinin hızla sürdüğünü, bir kısmının tamamlanmaya yakın olduğunu ve bir kısmının ise bitirilerek vatandaşlar aileleriyle beraber konutlarında oturmaya başladıklarını aktardı.

AK Parti Adıyaman milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, kısa bir süre sonra bütün kalıcı konutların tamamlanmış olacağını ve halkın kendi kalıcı konutlarında aileleriyle birlikte yaşayacaklarını aktararak, İl Genel Meclisin bölgeye hizmet götürmek için yoğun bir gayret içerisinde olduğunu söyleyerek, 6 Şubat depreminde her ne kadar köylerde daha önceden yapılmış olan altyapı, kilitli parke, üstyapı, içme suyu, çöplerin toplanması gibi çalışmaların sekteye uğradığını belirtse de, gerek İl Genel Meclisin üstün gayretleri gerekse muhtarların yoğun mesaileri sonucu eski güzelliğini yeniden yakaladığını, inşa ve ihya açısından önemli bir ivme kazandığını ifade etti.



Kaynak : PHA