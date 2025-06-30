Tarım alanlarının sulanması için büyük önem taşıyan bu projenin yalnızca seçim dönemlerinde gündeme getirildiğini belirten Başkan Doğan, yetkililere çağrıda bulundu.



“YÜZDE YETMİŞLİK ALAN SADECE VAATTE KALDI”



Çat Barajı Kapalı Kanal Sistemi'nin hayata geçirilmesi durumunda Çelikhan’daki tarım alanlarının yüzde yetmişinin sulanabileceğini hatırlatan Doğan, “Bu proje yıllardır tamamlanamıyor. Her seçim öncesi tekrar tekrar vaat ediliyor ama somut bir ilerleme yok. Çelikhan halkının sabrı tükeniyor” ifadelerini kullandı.



“SÖZLER TUTULSUN, ÇİFTÇİ DESTEKLENSİN”



Tarımda sürdürülebilir üretimin en temel şartının su olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, “Çiftçimize umut veren bu proje bir an önce tamamlanmalı, sözler tutulmalı. Sulama altyapısı olmadan tarımın gelişmesini beklemek hayalciliktir” diyerek açıklamasını tamamladı.