Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan ve taşkınlar, ilçe genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Askerhan köyü yolunda yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Yeşilyayla köyünü ziyaret eden Kaymakam Pelvan, vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Pelvan, yoğun yağışların etkisiyle taşan dereler ile devam eden ıslah çalışmalarını sahada gözlemledi.

Kaymakamlık ekipleri ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymakam Pelvan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE