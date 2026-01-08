Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası Çelikhan Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeye bağlı ekipler tarafından ana arterler, hastane yolu, toplu taşıma güzergahları ve acil durum noktaları öncelikli olmak üzere yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülürken, mahalle içi yolların da planlama dâhilinde en kısa sürede ulaşıma açılacağı bildirildi.

Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızdan ricamız; ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak adına yol kenarlarına araç park etmemeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarıdır. Belediyemiz tüm imkânlarıyla sahadadır ve kar yağışının devam etmesi durumunda da gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hemşehrilerimizin gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür ediyor, çalışmalarımızın kesintisiz süreceğini özellikle belirtmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

