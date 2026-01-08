Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman'daki programa İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Programda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Malatya'dan çevrim içi bağlantı ile programa katılarak kütüphanelerin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Deprem felaketini yaşayan 11 ilde, İlim Yayma Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanelerin toplu açılış programı Malatya'da gerçekleştirildiAdıyaman Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışı da çevrim içi bağlantı ile gerçekleştirildi.

