Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurula tek liste ile gidilirken, mevcut başkan Hakan Yanar, oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yanar, katılım sağlayan üyelere ve davetlilere teşekkür ederek, geride bırakılan dört yıllık görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yanar, 'Bundan sonraki süreçte esnaf arkadaşlarımızın daha iyi koşullar altında çalışabilmeleri ve finansal büyümede gerekli tüm adımları atmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' dedi.

Göreve başladıkları dönemde odanın Fırıncılar Odası ile ortak bir mekânda hizmet verdiğini hatırlatan Yanar, şahsına ait ofisi odaya tahsis ederek bağımsız bir oda yapısına kavuşturduklarını ve bu sayede hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmeye başlandığını ifade etti.

Başkan Yanar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Sizleri Adıyaman İnşaatçılar Odası Olağan Genel Kurulu'na saygıyla selamlıyor, katılımınızla bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bugün sizlerle, geride bıraktığımız dört yıllık görev süremizi kısaca paylaşmak istiyorum. Göreve başladığımız dönemde odamız, Fırıncılar Odası ile ortak bir mekânda faaliyet göstermekteydi. Yönetim kurulumuzla aldığımız karar doğrultusunda, şahsıma ait ofisi odamıza tahsis ederek bağımsız bir oda yapısına kavuştuk ve bu şekilde hizmetlerimizi daha etkin bir biçimde sürdürmeye başladık.

İnşaat sektörü, çok sayıda alt meslek grubunu bünyesinde barındıran, tabanı son derece geniş bir sektördür. Bu nedenle öncelikli hedefimiz; meslek gruplarımızı ayrıştırarak daha verimli, daha planlı ve daha etkin bir çalışma düzeni oluşturmaktı. Ancak bu sürecin devamında, hepimizi derinden sarsan ve tarihe asrın felaketi olarak geçen 6 Şubat depremlerini yaşadık.

Bu büyük afette; Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin Özharıkçı'yı, Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Alkan'ı ve çok sayıda kıymetli üyemizi kaybettik. Hayatını kaybeden tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Mekânları cennet olsun.

Deprem sonrasında odamız, imkânları ölçüsünde üyelerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Geçici iş yerleri, inşaatçılar çarşısı, konteyner temini, kredi, hibe ve destek başvuruları konusunda üyelerimize rehberlik edilmiş; her alanda destek sağlanmaya çalışılmıştır. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.

Adıyaman İnşaatçılar Odası olarak; emlakçılar, hafriyatçılar, hırdavatçılar, yapı market, elektrikçiler, sıhhi tesisatçılar, dekorasyon, inşaat müteahhitleri, PVC, Demir, alüminyum doğramacılar, camcılar, mermerciler, briketçiler, parkeciler ve imalatçılar başta olmak üzere meslek gruplarımızı net bir şekilde belirledik. Her sektörün kendine özgü sorunları ve ihtiyaçları olduğunu tespit ederek, sektörel toplantılar düzenledik ve her meslek grubunun kendi içinde örgütlenmesini teşvik ettik.

Ancak bu noktada açıkça ifade etmem gerekir ki; üyelerimizin toplantılara katılımı arzu edilen seviyede değildir. Örneğin 121 emlakçı üyemiz bulunmasına rağmen, toplantılarımıza ortalama 30-40 kişi katılım sağlamaktadır. Oysa birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Gücümüz, ortak akıldan ve dayanışmadan gelmektedir.

Yönetim kurulu olarak tüm üyelerimize ulaşmaya, sorunlara çözüm üretmeye ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlerden beklentimiz; birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışıyla odamıza daha güçlü şekilde sahip çıkmanızdır. Bu anlayışla hareket ettiğimizde, sektörlerimizin karşılaştığı sorunlara daha hızlı ve kalıcı çözümler üretileceğine inanıyoruz.

Özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 400 üyemiz bulunmaktadır. Şehir merkezinde üretim yapan bu esnaflarımız; trafik yoğunluğu, gürültü ve görüntü kirliliği gibi nedenlerle bir sanayi alanına ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda Ankara nezdinde ve yerelde siyasi ve bürokratik tüm girişimler yapılmıştır. Çok şükür bu çalışmalar neticesinde bir alan ilan edilmiş olup, inşallah Şubat-Mart ayları itibarıyla fiilen çalışmalar başlayacaktır.

Son olarak şunu özellikle vurgulamak isterim ki; bugün Adıyaman ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörüdür. Bizler devlete yük olan değil; istihdam sağlayan, üretim yapan ve katma değer oluşturan bir sektörüz. Talebimiz para değil; yıkılmış bir şehrin esnafı olarak desteklenmektir. Bu destek sağlandığında, Allah'ın izniyle daha güçlü şekilde ayağa kalkacak ve şehrimize en iyi hizmeti ve katma değer sunmaya devam edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte esnaf arkadaşlarımızın daha iyi koşullar altında çalışabilmeleri ve finansal büyümede gerekli tüm adımları atmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte şunları yapacağız:

-Kayıt dışı esnafla mücadele edeceğiz,

-Sektörler arası kaynaşma ve birlik toplantısı yapacağız,

-Olası afetlerde koordinasyon olup hızlı müdahale edeceğiz.

Genel kurulumuza katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.'

Kaynak : PERRE