Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Özel Yürekler, Kutlu Sözler: 40 Hadis Yarışması' programına katıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen program, okullarımızda eğitim gören özel öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören yarışmada, öğrenciler hadis-i şerifleri ezberleme ve anlamlandırma alanlarında sergiledikleri performanslarla takdir topladı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, programa katılan tüm öğrencilerin gösterdiği gayret ve başarı memnuniyetle karşılandı.

Programda, hadis-i şeriflerin rehberliğinde şekillenen güzel ahlak anlayışının eğitim hayatındaki yeri ve önemi vurgulanarak; milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılmasının, bireysel ve toplumsal gelişim açısından taşıdığı önem ifade edildi. Özel öğrencilerin bu tür etkinlikler aracılığıyla sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katılım sağladı. Program, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve paydaşlara teşekkür edilirken; yarışmaya katılan ve dereceye giren kıymetli öğrenciler tebrik edildi.

Kaynak : PERRE