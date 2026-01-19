Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Fatih Köyü yolunun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında Fatih Köyü'nü de ziyaret eden Kaymakam Pelvan, sahada görev yapan ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Pelvan, yol açma ve iyileştirme çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE