Adıyamanlılar Vakfı Ocak ayı öğrenci buluşmaları programı kapsamında Yazar Yusuf Kaplan, Adıyamanlılar Vakfı'nın ev sahipliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Programda Kaplan, Türkiye'nin tarihsel misyonu, gençliğin karşı karşıya bulunduğu riskler ve İslam dünyasının geleceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu, gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Gençliğin yalnızca akademik başarıyla değil, millî ve manevî değerlerle de donanmasının önemine dikkat çeken Göksu, millî ve manevî duygular güçlendikçe bu topraklar ve bu medeniyet üzerinde hiçbir dış gücün emellerinin tutunamayacağını ifade etti. Kendi kimliğine sahip çıkan bir gençliğin hiçbir güç tarafından yönlendirilemeyeceğini ve esir alınamayacağını söyledi.

Göksu, gençliğin öz güvenini kaybetmeden ve köklerinden kopmadan ilerlemesinin Türkiye'nin geleceği açısından hayati önemde olduğunu belirterek, öğrencilerin sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Yazar Yusuf Kaplan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının tarihsel rolüne değindi. Dünya tarihini şekillendiren bir medeniyetin mirasçıları olunduğunu belirten Kaplan, bugün bu mirasın dışına itilmek istendiğini ancak bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Gençliğin ciddi bir kimlik ve bilinç kaybı yaşadığını vurgulayan Kaplan, asıl tehlikenin toplumun yaşananlara karşı duyarsız kalması olduğunu dile getirdi. Osmanlı'nın yalnızca bir devlet değil, yaşayan bir bilinç olduğunu ifade eden Kaplan, Yemen başta olmak üzere İslam coğrafyasında edindiği izlenimleri paylaştı. Osmanlı'nın tarih sahnesinde durdurulduğunu ancak insanların kalbinden silinemediğini belirten Kaplan, bugün İslam dünyasında milyonlarca insanın hâlâ İstanbul'a bakarak ayağa kalkmayı beklediğini söyledi.

Kaplan, 2019 yılında Yemen'de yaşadığı bir anıyı aktararak, sıradan bir Müslümanın dahi güçlü bir tarih bilincine sahip olduğunu ifade ederek, Yemenli yaşlı bir adamın kendisine, 'İstanbul düştü, İslam dünyası düştü. İslam dünyasının ayağa kalkması İstanbul'un ayağa kalkmasına bağlıdır' dediğini aktardı.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Yusuf Kaplan, Gazze'nin yalnızca bir savaş alanı değil, insanlığın vicdanını ortaya çıkaran tarihsel bir kırılma noktası olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

'Gazze, sekiz milyar insanın eline bir vicdan tutuşturdu. Artık kimse tarafsız kalamaz. Bunu özellikle söylüyorum: Müslüman üstündür. İnsanlığın onurunu, kültürünü, inancını tarih boyunca Müslümanlar korumuştur. Eğer Müslümanlar olmasaydı, bugün insanlık adına konuşabileceğimiz bir miras kalmazdı.'

Programın sonunda gençlere çağrıda bulunan Yusuf Kaplan, psikolojik üstünlüğün yeniden kazanılması gerektiğini belirterek, 'Bu çağda yeniden özne olmak zorundayız. Tarihin kenarında sürüklenen değil, tarihi yeniden kuran bir nesil olmak zorundayız' dedi.

Kaynak : PERRE