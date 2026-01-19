Adıyaman ili genelindeki çalışmaların değerlendirildiği Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, AFAD İl Müdürü ile TOKİ ve Emlak Konut temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; Adıyaman il merkez ilçe ve köylerinde yapımı, vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin teslim süreçleri, devam eden alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ele alındı.

Adıyaman il genelindeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve incelemeler özet olarak değerlendirildi.

Sunumlar kapsamında, mevcut verilerin daha etkin şekilde güncellenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Genel değerlendirme bölümünde ise uygulamada tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik görüşler paylaşılarak çözüm önerileri değerlendirildi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak : PERRE